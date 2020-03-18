Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса»

«Мой офис» – для Камеруна

Как стало известно CNews, российский производитель офисного ПО «Мой офис» компания «Новые облачные технологии» (НОТ) и Министерство образования Камеруна договорились о поставках и внедрении 1 млн лицензий пакета «Мой офис Образование» в школьные и дошкольные учреждения республики в течение следующих 10 лет. Это первый в истории компании случай экспортной поставки столь большого количества образовательных лицензий за пределы России.

Соглашение было достигнуто во время бизнес-миссии в Камерун. Министр начального образования Лоран Сердж Этунди Нгоа (Laurent Etoundi) заявил о существующей потребности в офисном ПО для учебных заведений и дал старт пилотному проекту по внедрению решений НОТ в образовательные учреждения страны.

Внедрение начнется с 10 школ в нескольких провинциях страны. Дошкольные учебные заведения, начальные и средние школы Камеруна получат ПО «Мой офис» бесплатно. Высшие учебные заведения смогут приобрести любые компоненты экосистемы «Моего офиса» со скидкой 93%. Аналогичные условия действуют и для образовательных учреждений в России, отмечают в НОТ.

«Новые облачные технологии» на бесплатной основе поставят 1 млн лицензий офисного пакета «Мой офис» камерунским образовательным учреждениям

Первые 500 лицензий офисного пакета уже переданы для тестирования в Министерство образования республики. Как пояснили CNews в компании, в настоящее время стороны занимаются подготовкой обязывающего документа. Ожидается, что его подписание состоится после окончания карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

Напомним, что Камерун – одно из наиболее быстрорастущих государств Африканского континента. Объем ВВП страны по итогам 2018 г. составил $38,6 млрд, причем за последние 20 лет этот показатель увеличился более чем в 3,5 раза.

Стратегия бизнеса НОТ в Африке

На вопрос CNews об экономическом смысле сделки с Минобром Камеруна в «Новых облачных технология» ответили, что сделка вписывается в выбранную компанией стратегию ведения бизнеса в Африке.

По словам генерального директора компании Дмитрия Комиссарова, стратегия построена на идее постепенного перехода от некоммерческого партнерства к высокоэффективному бизнесу через поэтапное развитие узнаваемости бренда в регионе.

«С правительством Республики Камерун были достигнуты следующие договоренности: на первом этапе мы обеспечиваем средние и начальные учебные заведения собственным программным обеспечением, и помогаем им выстроить образовательные процессы с применением современных технологий, – объясняет Комиссаров. – Параллельно начинаются пилотные проекты по внедрению ПО в государственных структурах и исполнительных органах власти. Правительство, в свою очередь, налаживает коммуникацию с представителями крупного бизнеса и помогает с организацией и проведением бизнес-миссии в стране».

Подобная модель выстраивания деловых отношений, по мнению руководства НОТ, позволит достичь серьезных успехов в борьбе за долю африканского рынка.

ПО «Мой офис» уже используются в странах Африки. В 2019 г. в структуры администрации президента Республики Бурунди были поставлены лицензии «Мой офис Профессиональный», а с Демократической Республикой Конго подписано соглашение о сотрудничестве.

«Положительные примеры внедрения ПО "Мой офис" в ключевых странах региона повлияют и на выбор их соседей, которые также обеспокоены вопросами конфиденциальности и необходимостью контроля собственных данных», – ранее заявил Дмитрий Комиссаров.

В поисках партнеров

В начале марта 2020 г. НОТ объявили о старте формирования партнерской сети для работы в странах Африки. Компания планирует создать двухуровневый дистрибьюторский канал, через который будут осуществляться поставки ПО в государственные и коммерческие структуры региона.

Помимо Камеруна, в числе стран, с руководством которых НОТ ведет переговоры, значились: Алжир, Бурунди, Габон, Гана, Демократическая Республика Конго, Мадагаскар, Марокко, Нигерия, Сенегал, Того и Уганда.

Компания заинтересована в привлечении партнеров, которые обладают достаточным уровнем экспертизы на ИТ-рынке и готовы оказывать полный цикл работ по поставке программных решений в указанных странах. Приоритет получат ИТ-компании с опытом работы с государственными структурами и крупным бизнесом с ежегодным оборотом свыше $10 млн.

Кто пользуется ПО «Мой офис» в России

«Мой офис» представляет собой программную платформу для совместного редактирования документов и облачного хранения файлов, в которую входят текстовый редактор, клиент электронной почты, приложение для создания презентаций и фирменное ПО для работы с электронными таблицами. Разработкой платформы с 2013 г. занимается компания «Новые облачные технологии». Приложения адаптированы под Windows, macOS, Linux, мобильные платформы Android, iOS, Tizen и «Аврора». По состоянию на 18 марта 2020 г., 10 продуктов компании «Новые облачные технологии» внесены в Единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи.

В декабре 2019 г. Пенсионный фонд России закупил для своих сотрудников 13,6 тыс. лицензий российского программного обеспечения «Мой офис Стандартный» на сумму 69,2 млн руб. В масштабной централизованной закупке Минкомсвязи офисного ПО для подотчетных Правительству федеральных госорганов, которая со второй попытки завершилась в середине декабря 2019 г., большая часть предложенного на тендерах софта пришлась на пакеты «Мой офис».

Следует также упомянуть переход Росрезерва на «Мой офис Стандартный», о котором CNews сообщал в августе 2019 г. В роли интегратора тогда выступила компания Digital Design.



Также отметим проект перевода на «Мой офис» всех филиалов «Почты России», о котором компания сообщила в апреле 2019 г. Переход планируется осуществить в течение трех лет. «Почте» понадобится в общей сложности 30 тыс. лицензионных копий пакета «Мой офис», которые ей поставит «Бином».

В феврале 2018 г. CNews писал о внедрении офисного пакета «Мой офис стандартный» в центральном административном аппарате информационного агентства ТАСС.

В сентябре 2018 г. возможностью перехода на «Мой офис» заинтересовалась Росгвардия, объявившая тендер на закупку 37 тыс. лицензий отечественного офисного ПО.

Осенью 2016 г. интерес к офисному пакету проявило правительство Москвы; оно инициировало перевод муниципальных служащих на электронную почту из пакета «Мой офис».