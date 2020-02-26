Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта
19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком».
19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком».
Подтвердили выступление с докладом:
Виталий Савенков, технический директор, Distributed Service;
Юрий Ефаров, генеральный директор, Experts club;
Антон Исанин, директор по разработке, «Альфа-Страхование»;
Андрей Залманов, директор направления ИТ-архитектуры, банк ФК «Открытие»;
Иван Козлов, директор по ИТ в России, Metsä Group;
Леонид Кушнир, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «РесурсТранс»;
Евгений Михалев, корпоративный ИКТ-директор, компании «Май»;
Николай Галкин, ICT Director, Itella.
Основные вопросы к обсуждению:
Сегмент ИТ-аутсорсинга в России
- Рост СМБ-сектора как драйвер рынка ИТ-аутсорсинга.
- Популярность ИТ-аутсорсинга как причина роста облачных услуг.
- Готовы ли заказчики отдавать в чужие руки критические для экономики предприятия системы?
- Кадры, стандарты, инновации: чего не хватает российскому рынку ИТ-аутсорсинга?
Практика ИТ-аутсорсинга
- Аутсорсинг переходит в разряд стратегических задач.
- Когда стоит передать на аутсорсинг ключевые бизнес-сервисы предприятия?
- Как уберизация заставляет бизнес обращаться к аутсорсерам.
- ИТ-аутсорсинг и снижение затрат на содержание непрофильных компетенций.
- Страх потери контроля - главный барьер развития ИТ-аутосорсинга.
- Как вывести инсорсинговое ИТ-подразделение на внешний рынок: кейсы.
Работа с подрядчиками
- Разработка на подряде: аутсорс или аутстафф?
- Какие компетенции подрядчика стоит оценивать в первую очередь?
- Соблюдение стандартов - как критерий выбора аутсорсера.
- Все равны: как организовать сквозное управление на проектах с привлечением ИТ-аутсорсеров?
- Нужно ли вводить штрафы за несоблюдение SLA?
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.