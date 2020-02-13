«Техносерв» тихо выбрался из банкротства и получил многомиллионные госконтракты

«Техносерв» не банкрот, а игрок рынка

Как выяснил CNews, некогда главное юрлицо крупного российского интегратора «Техносерв», ООО «Техносерв АС» вышло из процедуры банкротства и даже успело заключить как минимум четыре крупных госконтракта — с Пенсионным фондом России (ПФР), его информцентром и банком ВТБ (владеет 40% группы «Техносерв»).

Несостоятельной компания официально перестала считаться еще 2 декабря 2019 г., когда в полном объеме было изготовлено решение Девятого арбитражного апелляционного суда. В него «Техносерв» обратился 5 сентября 2019 г. с апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции, который перед этим, в начале августа и признал ООО «Техносерв АС» банкротом. По итогам разбирательства это первоначальное решение было отменено, а производство по делу прекращено.

Сегодня, 13 февраля 2020 г. по истечении шести месяцев с момента введения в отношении компании процедуры наблюдения состоялось ранее запланированное и не подлежащее отмене заседание суда, на котором временный управляющий должен был отчитаться о положении дел. В итоге, по данным CNews, заседание закономерно оказалось формальностью. Было констатировано, что отчитываться не о чем, так как наблюдение уже прекращено.

Как именно закончилось банкротство

Напомним, заявление о признании «Техносерва АС» банкротом, как выяснил CNews, было подано 20 февраля 2019 г. ООО «Управляющая компания “Сибэнергомаш”». Размер исковых требований тогда составил 1,98 млрд руб.

«Техносерв АС» избежал банкротства и возродился как господрядчик

Из документов, опубликованных в базе судебных решений, можно заключить, что после введения в отношении должника процедуры наблюдения, в рамках соглашений об уступках в течение одного дня, 22 октября 2019 г. долги «Техносерва» перед «Сибэнергомашем» сначала перешли к Связь-банку, а затем к ООО «Агора ресорсез». После этого «Агора» направила в суд заявление об отказе от иска, которое и было удовлетворено в рамках апелляционного разбирательства. К тому моменту долговая нагрузка по иску о банкротстве уже составляла 2,22 млрд руб.

При этом «Агора» приняла на себя права требования и части других многочисленных кредиторов, присоединившихся к иску в рамках этого же дела, например по долгу в 58 млн руб. «Ростелекому».

Первые госконтракты после возвращения на рынок

Анализ баз системы госзакупок и «Контур.фокус» показывает, что в конце 2019 г. «Техносерв АС» успел принять участие не менее чем в 12 гостендерах структур ПФР и Минтранса, а также банка ВТБ. По итогам четырех из них компания оказалась победителем, либо единственным участником закупки.

В частности, в последних числах декабря 2019 г. с возродившимся интегратором контракт на приобретение сертификатов техподдержки ПО MaxPatrol и Positive Technologies Application Firewall на сумму в 44,8 млн руб. заключил ПФР. Тогда же контракт на поставку комплекта модернизации СХД для АИС ПФР-2 на 31,8 млн руб. заключил Межрегиональный информационный центр ПФР.

Чуть позже эта же организация заключила с «Техносервом АС» на обеспечение эксплуатации ФГИС «Федеральный реестр инвалидов» на 27,5 млн руб. Кроме того в конце января 2020 г. ВТБ принял решение подписать с компанией договор на 51,3 млн руб. на оказание услуг нагрузочного тестирования информационных систем ВТБ «Коллекшн мобайл» (на базе ПО Maxoptra) и «Управление курьерской доставкой» (Maxoptra.Card Delivery). Сумма этих четырех соглашений составляет 155,4 млн руб.

«Техносерв» и не собирался закрываться

Отметим, что даже состоявшееся банкротство ООО «Техносерв АС» вряд ли поставило бы крест на бизнесе группы. Как выяснил CNews в начале октября 2019 г., через несколько дней после того, как Арбитражный суд Москвы 13 августа 2019 г. процедуру банкротства, материнская структура этого актива, ООО «Группа Техносерв» в один день 19 августа 2019 г. зарегистрировала три новые «дочки»: ООО «ТС-центр», ООО «ТС-инжиниринг» и ООО «ТС интеграция».

Позже, 23 января 2020 г. CNews констатировал, что к тому моменту новые юрлица интегратора успели получить от ВТБ как минимум три крупных подряда на общую сумму свыше 3 млрд руб.

Предыстория несостоявшегося банкротства

В рейтинге «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2017 г. «Техносерв» занимал пятую строчку с совокупной выручкой в 50,8 млрд руб. В рейтинге по итогам 2018 г. компания участвовать не стала.

После санации Промсвязьбанка в декабре 2017 г. его бывшие совладельцы и основатели компании-интегратора братья Алексей и Дмитрий Ананьевы в январе 2018 г. поделили оставшиеся у них активы. Дмитрию отошел «Промсвязькапитал», через который до этого контролировался Промсвязьбанк и банк «Возрождение», а Алексей получил на короткое, как оказалось, время полный контроль над «Техносервом». Перераспределение активов произошло на безденежной основе.

Группа ВТБ приобрела 40% «Техносерва» в июне 2018 г. В результате ВТБ получил возможность назначать своих представителей в совет директоров компании, что позволило банку принимать участие в управлении группой. Сумму сделки стороны не разглашают. В октябре 2018 г. «Техносерв» определил состав органов управления группы, в которые вошли три выходца из банков ВТБ и ВЭБ.

20 декабря 2018 г. ВТБ отстранил от управления «Техносервом» Алексея Ананьева, который до этого являлся гендиректором системного интегратора. Представители ВТБ тогда рассказали CNews, что «Алексей Ананьев и его менеджмент допустили ряд грубых ошибок, доведя компанию до предбанкротного состояния: задержки выплаты заработной платы, увеличение размера кредиторской задолженности, неспособность работать с банковским долгом. Все это довело “Техносерв” до критического состояния. Кроме того, Алексей Ананьев нарушил соглашения, подписанные между акционерами и являвшиеся юридически обязывающими. В этой ситуации банк, как кредитор и акционер, для срочного урегулирования проблем компании и ее спасения, принял решение взыскать залоги и отстранить г-на Ананьева от управления бизнесом».

К началу 2019 г. братья Ананьевы стали фигурантами многочисленных дел по искам Промсвязьбанка на сотни миллиардов рублей. В начале сентября 2019 г. Ананьевых приговорили к заочному аресту за финансовые махинации.