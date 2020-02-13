Москва выделила 147 миллионов на внедрение искусственного интеллекта в медицине

Гранты на искусственный интеллект в медицине

Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) объявил о выделении из городского бюджета субсидий на общую сумму 147,3 млн руб. в рамках эксперимента по применению технологий компьютерного зрения для анализа медицинских изображений.

Соответствующий приказ ДЗМ опубликован на сайте ведомства. Документ принят в рамках реализации постановления Правительства Москвы №1543-ПП от 23 ноября 2019 г. «О проведении эксперимента по использованию инновационных технологий в области компьютерного зрения для анализа медицинских изображений и дальнейшего применения в системе здравоохранения города Москвы». Срок проведения эксперимента – до 31 декабря 2020 г.

Эксперимент будет проводиться в режиме взаимодействия с Департаментом информационных технологий Москвы (ДИТ) и подразумевает, в том числе, внесение дополнительных настроек и доработок в облачный Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) в составе автоматизированной ГИС «Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы».

Условия и особенности эксперимента

Участникам эксперимента – разработчикам соответствующего медицинского ПО, будет выделено в общей сложности 16 грантов на внедрение технологий компьютерного зрения в трех областях: компьютерная томография и низкодозная компьютерная томография грудной клетки с целью выявления рака легких, маммография с целью выявления рака молочных желез и рентгенография с целью определения патологии легких.

Сервисы компьютерного зрения будут внедрены в ЕРИС

Зарегистрированные участники эксперимента после получения допуска к ЕРИС обязаны интегрировать свой сервис в ее состав – сначала в тестовый программно-аппаратный комплекс системы, затем, после тестирования – в промышленный контур ЕРИС.

К участию в эксперименте допускаются разработчики, располагающие на момент подачи заявки готовыми решениями и набором сертификатов на соответствие качества стандартам FDA, CE или их аналогам. Компании обязаны предоставить отчеты о клинических испытаниях или использовании их разработки в медицинском учреждении, а также научные публикации с оценкой точности и эффективности технологии.

В процессе подготовки сервисов будет осуществляться их калибровка на обезличенных данных исследований в ЕРИС. Список ключевых параметров, по которым будет осуществляться оценка и сравнительный анализ сервисов, включает диагностическую точность, удовлетворенность и приверженность пользователей, хронометраж, а также аудит (анализ) исходных исследований и результатов работы сервиса врачами-экспертами.

Разработчикам сервисов компьютерной томографии и низкодозной компьютерной томографии грудной клетки будет выделено четыре гранта в размере 9 672,5 тыс. руб. каждый. В ходе эксперимента каждый сервис будет калиброваться по данным 30,2 тыс. соответствующих исследований.

Разработчикам сервиса маммографии для выявления рака молочных желез будет выделено шесть грантов по 8 487,5 тыс. руб. каждый, при этом сервису предстоит обработать 55 тыс. калибровочных исследований.

На эксперимент по разработке сервиса рентгенографии легких будет также выделено шесть грантов, размер каждого составит 9 625,5 тыс. руб. Сервисам в этой номинации предстоит обработать 55 тыс. исследований.

Данные, полученные в ходе эксперимента, будут рассмотрены специальной комиссией при Научно-практическом клиническом центре диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ. По итогам изучения результатов эксперимента комиссия будет принимать решение о внедрении отобранных технологий.

Облачная информационная сеть ЕРИС

Информационная система «Единый радиологический информационный сервис» объединяет все отделения лучевой диагностики медицинских учреждений Москвы в единую сеть. ЕРИС была запущена в эксплуатацию в 2015 г. Всего на развитие ЕРИС, по данным Департамента здравоохранения Москвы, затрачено 1,3 млрд руб.

Система мониторинга показателей ЕРИС

Сегодня система объединяет рабочие места 422 врачей-рентгенологов, 321 рентгенолаборанта и диагностическую аппаратуру в 64 лечебных учреждениях Москвы. В 2019 году к ЕРИС было подключено 1,1 тыс. единиц диагностического оборудования московских медицинских учреждений.

Для бесперебойной работы ЕРИС используются разработки Oracle (онлайн-мониторинг и аудит рентгенологических исследований), Agfa Enterprise Imaging (архивация и обработка изображений) и Moodle (дистанционное образование) и другие.

В ЕРИС собираются данные обо всех исследованиях, проведенных на КТ и МРТ города. Благодаря внедрению ЕРИС данные о загруженности тяжелой медицинской техники в масштабе Москвы доступны в режиме реального времени. Специалисты могут оперативно получить информацию о поломке оборудования, его простое и загрузке. ЕРИС позволила организовать систему маршрутизации пациентов и помогла сократить ожидание проведения диагностических исследований.