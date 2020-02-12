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Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

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17 марта 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации».

17 марта 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации».

Основные темы мероприятия

ИТ-стратегия во многом определяет успешность, востребованность и конкурентоспособность бизнеса. Понятные и удобные ИТ-решения необходимы как самому бизнесу, так и его потребителям. Компании массово цифровизируют все - от внутренних бизнес-процессов до каналов продвижения продуктов и взаимодействия с пользователем.

Однако в современных реалиях привычные подходы к формированию ИТ-стратегии теряют свою эффективность. Как бизнесу планировать развитие технологий и цифровизацию процессов, как быстро ориентироваться в новых технологиях и оперативно подстраиваться под требования государства, пользователей и партнеров по рынку? Актуальные вопросы цифровизации бизнеса обсудим на конференции с экспертами рынка.

Цифровизация: больше, чем внедрение ИТ

  • Стратегия цифровизации: как технологии формируют новые возможности бизнеса.
  • Кадровый рынок в ИТ: какие требования предъявляет цифровой бизнес к ИТ-специалистам.
  • Цифровизация взаимодействия: как современные технологии оптимизируют коммуникацию с пользователем.
  • Импортозамещение: драйвер или барьер цифровизации?

ИТ-стратегия современного бизнеса

  • Как разработать долгосрочную ИТ-стратегия на постоянно меняющемся рынке: кейсы.
  • Как меняется роль ИТ-подразделения в компаниях?.
  • ИТ-стратегия: разрабатывать самим или привлекать консультантов?.
  • Экосистемы: новая глобальная ИТ-стратегия на рынке.
  • Управление изменениями — ключевая задача любой ИТ-стратегии.

Оценка эффективности

  • Автоматизация обслуживания ИТ-систем как способ сократить расходы на цифровизацию предприятия.
  • Как просчитать экономический эффект от внедрения инновационных решений. Кейсы.
  • Пилотные проекты как необходимая часть современной стратегии цифровизации.
  • Как контролировать ресурсы при внедрении новых ИТ-решений.

Технологии

  • Когда импортозамещение станет частью ИТ-стратегии для бизнеса.
  • Безопасность данных как основной риск цифровизации.
  • Стратегии сбора и обработки данных в бизнесе.
  • Поможет ли импортозамещение снижению затрат на ИТ.

Среди докладчиков и участников:

Евгений Абакумов, директор Департамента информационных технологий, «Росатом»;
Дмитрий Суровец, вице-президент по информационным технологиям, FESCO;
Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «ЕвразХолдинг»;
Владимир Трояновский, директор департамента ИТ, НСПК;
Кирилл Алифанов, директор по ИТ, «Уралкалий»;
Дмитрий Щеглов, управляющий директор по операционной деятельности Московской биржи;
Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата России;
Евгений Михалев, корпоративный ИКТ-директор, компании «Май»;
Павел Вахнин, вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов, УК «Сегежа Групп».

Приглашены для выступления:

Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям, «Ингосстрах»;
Вадим Урьяс, заместитель генерального директора по ИТ, «Первая грузовая компания»;
Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям, РЖД;
Максим Халматов, руководитель ИТ-кластера «Инфраструктура и внутренняя автоматизация», МТС;
Владимир Ямщиков, директор по ИТ, «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева;
Валерий Дьяченко, директор по информационным технологиям, «Мечел»;
Михаил Сапунов, директор департамента информационных технологий «Объединенной авиастроительной корпорации»;
Илья Зырянов, руководитель по информационным системам и цифровой трансформации, компания «Фармстандарт»;
Юрий Шеховцов, директор по информационным технологиям, «Норильский никель»;
Дмитрий Кереже, директор по информационным технологиям, «Трансконтейнер»;
Кирилл Богданов, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Аэрофлот»;
Карина Погосова, старший вице-президент по развитию, информационным технологиям и франчайзингу, «Макдоналдс»;
Дмитрий Богомазов, начальник Департамента информационных технологий, «Федеральная грузовая компания»;
Владимир Муравьев, директор по информационным технологиям, «Альфастрахование»;
Владимир Савкин, генеральный директор «Сибур ИТ»;
Евгений Ягнятинский, директор по ИТ, Члену совета директоров Procter&Gamble в Восточной Европе и Центральной Азии;
Андрей Тихонравов, директор по ИТ «Сибирской генерирующей компании»;
Сергей Поляков, руководитель блока ИТ, Альфа-Банк;
Вячеслав Цыганов, вице-президент по информационным технологиям Тинькофф банка;
Алексей Мирошниченко, заместитель Председателя Внешэкономбанка;
Алексей Панферов, заместитель Председателя Правления Совкомбанка;
Дмитрий Холкин, вице-президент по цифровой трансформации и информационным технологиям, НЛМК;
Рустам Абдрахманов, директор по ИТ, Группа ЧТПЗ;
Алексей Тимченко, директору по информационным технологиям ПАО «Юнипро»;
Вадим Феоктистов, директор ММК «Информсервис»;
Павел Дрейгер, руководитель управления по информационным технологиям, «Группа компаний «Русагро»;
Юрий Огурцов, заместитель генерального директора по ИТ, «Трубная металлургическая компания».

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей отделов ИТ, а также поставщиков решений ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.

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