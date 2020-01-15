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МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке

Бизнес Интеграция Бизнес-приложения Инфраструктура Облака
, Текст: Дмитрий Степанов
Облачный провайдер CloudMTS запустил собственный сервис по управлению кластерами системы оркестрации контейнеров Kubernetes на базе платформы стартапа Containerum, поглощенного МТС летом 2019 г.

Запуск Containerum Managed Kubernetes

Российский облачный провайдер CloudMTS (входит в облачное направление бизнеса МТС) запустил новый сервис Containerum Managed Kubernetes. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис представляет собой платформу для управления контейнеризованными приложениями в облачных средах. Он, как утверждают в МТС, ускоряет разработку, развертывание и администрирование ИТ-решений в облаке и может быть интересен широкому кругу представителей бизнеса. Так, технологическим стартапам сервис позволит быстрее обновлять свои продукты, сводя к минимуму время простоя; крупному бизнесу из финансового сектора – запускать клиентские сервисы, чат-боты, голосовые помощники или сервисы онлайн-банкинга; онлайн-ритейлу – оперативно масштабировать ресурсы собственных сайтов в зависимости от поступающего трафика.

Базовая версия Containerum Managed Kubernetes предоставляется бесплатно, однако с клиентов взимается ежемесячная оплата за потребленный объем облачных ресурсов. В рамках продвинутой версии, которая, по данным сайта CloudMTS, обходится в 300 тыс. руб. в месяц, клиенты получают проактивный мониторинг ИТ-ресурсов со стороны провайдера, сервисную поддержку на всех этапах, высокую доступность (SLA) на уровне 99,95% и возможность прямой коммуникации с архитекторами. Базовая версия подойдет, к примеру, для разработки и тестирования ИТ-решений, а продвинутая – для коммерческого запуска и эксплуатации критически важных приложений, отмечают в МТС.

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МТС запустили сервис для быстрого развертывания приложений в облаке

По словам директора CloudMTS Олега Мотовилова, услугой уже пользуется ряд компаний из финансового сектора, транспортной отрасли и сферы услуг.

Новый сервис создан на основе стартапа Containerum из акселератора MTS Startup Hub, который вошел в подразделение собственной разработки CloudMTS в 2019 г. О начале закрытого тестирования платформы сообщалось в августе 2019 г.

Стоит отметить, что CloudMTS – это уже не первый российский облачный провайдер, предоставляющий сервисы управления кластерами системы оркестрации контейнеров Kubernetes. Подобные услуги также предлагают, к примеру, «Яндекс.облако», Selectel и Mail.ru Cloud Solutions (MCS).

Зачем нужны контейнеры

Создание приложений происходит в несколько этапов, ключевыми из которых являются разработка и запуск сервиса в эксплуатацию. При традиционном подходе сервисы разрабатываются в одной технологической среде, а внедряются в другой, из-за чего могут возникать «конфликты» между средой разработки ИТ-решений и средой их внедрения и использования.

Наличие в одном месте – контейнере – всех необходимых компонентов (приложений, библиотек данных, файлов настройки и т.п.) для создания и запуска приложений позволяет не тратить время на адаптацию ИТ-решений к новому окружению.

Сервис Containerum Managed Kubernetes предоставляет возможность для работы с неограниченным числом контейнеров в облачной среде. Клиенты могут запускать и использовать готовые кластеры системы оркестрации контейнеров Кubernetes без необходимости их администрирования, которое осуществляется на стороне провайдера. Взаимодействие с сервисом реализовано при помощи веб-интерфейса и через API.

Об облачном бизнесе МТС

Облачный провайдер CloudМТS наряду с «ИТ-градом» и платформой 1cloud входит в облачное направление бизнеса МТС. В рейтинге «CNews Analytics: Крупнейшие поставщики IaaS в России 2019» облачное направление МТС заняло вторую строчку, уступив только Softline. Суммарная выручка CloudMTS, «ИТ-града» и 1cloud от оказания услуг IaaS в 2018 г. составила 2,462 млрд руб.

Среди клиентов провайдеров: Abbyy, «Бритиш американ тобакко Россия», Ericsson, Hunkemoller Russia, S7 Airlines, «DMI Дятьково», «Юлмарт», сеть клиник «Медси».

«ИТ-град», приобретенный МТС в январе 2019 г. за почти 2,5 млрд руб., предоставляет облачные сервисы для корпоративного и государственного секторов: IaaS-, SaaS-, PaaS-решения, виртуальные дата-центры, гибридные облака, услуги резервного копирования. В облаке провайдера можно размещать системы, требующие соответствия инфраструктуры стандарту PCI DSS. Провайдер владеет собственной географически распределенной инфраструктурой, размещенной в дата-центрах уровня Tier III в России и Казахстане. В начале декабря 2019 г. на базе инфраструктуры «ИТ-града» совместно с itelligence была запущена услуга SAP-хостинга.

Провайдер CloudМТS, помимо IaaS-сервисов, предоставляет набор услуг для хранения и обмена корпоративной информацией, выделенный сегмент для работы с персональными данными согласно требованиям ФЗ-152, сервисы информационной безопасности (антивирус для публичного облака, WAF, защита от DDos-атак и другие).

В августе 2018 г. МТС развернули в своих ЦОДах гибридную систему Microsoft Azure Stack, что позволило оператору впервые в России начать предоставлять сервисы Azure из собственных ЦОДов. Клиенты могут воспользоваться сервисами IaaS, PaaS, а также средствами разработки приложений. Напомним, Microsoft Azure Stack — это гибридное облачное решение, с помощью которого заказчик может запустить сервисы Azure в собственном ЦОДе, при этом средства разработки, управление и безопасность будут такими же, как в глобальном Azure.

В феврале 2019 г. оператор запустил облачный сервис хранения данных для корпоративных клиентов, рассчитанный на большие массивы информации. Емкость объектного хранилища в данном сервисе начинается от 1 ТБ.

С 2007 г. у оператора есть свои ЦОДы, сейчас их уровень надежности определяется маркировкой Tier-III. ЦОДы МТС, находящиеся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, были переоборудованы с использованием современных СХД и серверов. У оператора есть ЦОДы и в других городах: Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Ранее МТС предлагали услуги коммерческих ЦОДов в основном по схеме «колокейшн», при которой компании размещали собственное оборудование в ЦОДах оператора. В сентябре 2018 г. оператор купил ЦОД «Авантаж», один из крупнейших в России, за 8,9 млрд руб., включая чистый долг. Он стал десятым по счету дата-центром МТС. В декабре 2019 г. стало известно, что оператор собирается инвестировать 1,5 млрд руб. в строительство модульного ЦОД в Приморье. В него войдут четыре модуля, весь ЦОД будет рассчитан не менее чем на 500 стандартных серверных стоек. Строительство предполагается завершить в 2021 г.

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