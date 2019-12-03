SAP наказал многомиллионным штрафом российских металлургов, отказавшихся от его ПО в пользу «1С»

12869

Мигрирующий с ERP-системы SAP на «1С» Челябинский металлургический комбинат проиграл в суде по иску немецкой компании о взыскании долгов за сопровождение ее софта, на которые вендор начислил проценты в 8 млн руб.

Расплата в 97 миллионов за SAP

Как выяснил CNews, российский офис немецкой компании SAP (ООО «САП СНГ») обязал Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) рассчитаться с ним по долгам на 89,3 млн руб. и выплатить начисленные на них проценты в размере 8 млн руб.

В результате предприятию, входящему в группу «Мечел», суммарно придется перечислить зарубежному разработчику 97,3 млн руб. Решение на этот счет в конце ноября 2019 г. принял Арбитражный суд Москвы, в который SAP обратился с иском о взыскании денег в мае 2019 г.



Как следует из документов разбирательства, изначально сумма исковых требований была существенно выше — 136,8 млн руб. Причины ее корректировки в итоговом судебном решении не отражены.

В российском представительстве SAP в разговоре с CNews от каких бы то ни было комментариев в отношении судебных разбирательств традиционно отказались.

SAP выставил российским металлургам многомиллионный счет за просрочку оплаты сопровождения ПО

Пресс-служба Челябинского металлургического комбината причины возникновения задолженности и дальнейшие планы организации (выплата по судебному решению или его обжалование) прокомментировать CNews также отказалась.

Некоторые подробности

Из документов судебного разбирательства следует, что базовый договор Челябинского металлургического комбината с SAP, касающийся сопровождения немецкого ПО, был заключен еще в 1 июня 2006 г., а затем последовательно оброс десятком дополнительных соглашений.

При этом 89-миллионная задолженность предприятия перед подрядчиком начала накапливаться с 1 октября 2017 г. В судебном заключении указано, что сумма основного долга ответчиком не оспаривалась.

Миграция ЧМК с SAP на «1С»

Примечательно, что на данный момент на Челябинском металлургическом комбинате и еще ряде предприятий «Мечела» происходит миграция с SAP ERP (от Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) на аналогичную систему российской компании «1С».

В мае 2019 г. директор управления информационных технологий «Мечела» Валерий Дьяченко в интервью CNews в качестве одной из причин миграции назвал тот факт, что используемая на ЧМЗ система SAP в 2025 г. будет снята вендором с поддержки. «Поэтому нужно было принять решение — либо мы мигрируем на SAP S/4HANA, и миграция эта была бы очень дорогой, либо мы переходим на российский продукт, — отмечал тогда Дьяченко. — По результатам анализа функциональности программного продукта «1С:ERP», мы пришли к выводу, что компании «1С» удалось создать качественный продукт ERP-класса, не уступающий по технологичности продуктам зарубежных производителей и имеющий достаточную функциональность для внедрения на наших крупнейших предприятиях, поэтому для нас выбор российского продукта был очевиден».

При этом качество немецкого софта топ-менеджер под сомнение не ставил. «Давайте будем честны, SAP по многим параметрам лучше, — говорил он. — Но в пользу “1С” — не только цена. Например, нам важна поддержка российского законодательства, потому что “1С” заблаговременно предоставляет новые релизы системы, которые учитывают все изменения. А у SAP все “посмертно”. Если говорить о ERP-системе, которая установлена на ЧМК в контексте изменений в законодательстве страны, то мы никогда никаких релизов от SAP не дождемся. Они обычно выходят через полгода после того, как законодательство изменилось. “1С” — это российская компания, которая, например, очень активно взаимодействует с Минтруда в плане развития системы “1С:ЗУП”. И все изменения трудового законодательства очень быстро отражаются в системе. То же самое касается бухгалтерского и налогового учета, внесения изменений в первичные документы и так далее. Поэтому, конечно, с этой точки зрения продукты “1С” лучше соответствуют российским реалиям».

И все же именно цена вопроса, по признанию Дьяченко, была решающим фактором для «Мечела» при принятии решения о миграции. «Импортозамещение решения SAP продуктом “1С” дает нам изменение стоимости владения на два порядка — это исключительно экономика», — резюмировал он.