Nokia создала ПО для программирования интернета вещей на базе российской СУБД

Модуль для Nokia IOC

Nokia создала программное решение для автоматизации разработок в области промышленного интернета вещей (IIoT, Industrial Internet of Things) в России. Новинка базируется на отечественной СУБД Tarantool, разработанной Mail.ru Group, и представляет собой модуль платформы Nokia Integrated Operations Center (IOC) для управления «умными» средами. Этот модуль позволяет IOC работать с граничными облачными приложениями (Edge Cloud). Об этом CNews сообщили в Mail.ru Group.

Модуль автоматизации для IOC был создан совместно с подразделением лаборатории Nokia в Сколково, занимающимся прототипированием и разработкой пилотных решений в сфере интернета вещей для российского рынка.

Граничные вычисления и «Индустрия 4.0»

Граничные облачные приложения – это ПО, предназначенное для работы в граничной или периферийной вычислительной системе. Под граничными вычислениями понимают принцип построения иерархической ИТ-инфраструктуры, при котором вычислительные ресурсы (серверы) частично перемещаются из центрального дата-центра на периферию или границу сети и располагаются в непосредственной близости от места создания «сырых» данных для их первичной обработки перед передачей вышестоящему узлу.

Nokia на базе российской СУБД создала ПО для автоматизации разработок в сфере интернета вещей

Ключевым преимуществом такого подхода является снижение задержки при передаче данных – львиная доля информация обрабатывается граничными облачными приложениями на оборудовании, расположенном максимально близко к конечным устройствам, а не передается за сотни километров в ЦОД.

По заявлению представителей Mail.ru Group, решение Nokia может работать в любой инфраструктуре, то есть не только на мощных серверах, но и на устройствах с ARM-процессорами. Высокая скорость обработки информации позволит использовать эту платформу в проектировании и внедрении решений для реализации сценариев «Индустрии 4.0», в том числе для приложений, которые будут использоваться поверх будущих высокоскоростных сетей связи 5G, где одним из главных критериев эффективности является минимизация задержек при передаче и обработке сигнала.

«Индустрия 4.0» (концепция четвертой промышленной революции), напомним, предполагает переход на полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени в постоянном взаимодействии с внешней средой, выходящее за границы одного предприятия, с перспективой объединения в глобальную промышленную сеть Вещей и услуг.

Подробнее о Tarantool

Система управления базами данных (СУБД) Tarantool — это собственное решение Mail.ru Group с открытым исходным кодом.

По словам разработчиков, главное достоинство Tarantool — способность эффективно работать при высоких нагрузках и с большими объемами данных. В Mail.ru Group уверяют, что один сервер с Tarantool заменяет более 30 серверов с обычной СУБД, поскольку его производительность составляет миллион транзакций в секунду на одном ядре простейшего commodity-сервера. Tarantool отменяет необходимость формирования гетерогенной системы из SQL СУБД, NoSQL СУБД, с ним не нужно создавать огромные кластера и докупать лишнее железо.

Разработка Tarantool началась более десяти лет назад. Система используется в собственных сервисах Mail.ru: «Почте», «Облаке Mail.ru», myTarget и др. Сначала продукт был предназначен для внутреннего использования Mail.ru, но в апреле 2016 г. компания выложила его в свободный доступ под лицензией BSD. Зарабатывать на Tarantool компании удается за счет оказания услуг платной технической поддержки. Mail.ru Group сообщала, что разработка была внедрена в качестве пилотного проекта в Avito, Qiwi и других компаниях.

С осени 2016 г. на Tarantool начал переводить свои сервисы мобильный оператор «Билайн». В декабре 2016 г. Mail.ru Group сообщила о планах по внедрению в СУБД полноценной поддержки SQL. В июне 2017 г. Mail.ru Group в сотрудничестве с DIS Group, дистрибьютором американского разработчика СУБД Informatica, провели нативную интеграцию Informatica с Tarantool. В мае 2018 г. вышла распределенная версия Tarantool для коммерческих клиентов.

В июле 2018 г. стало известно о внедрении Tarantool для работы с большими данными в «Аэрофлоте». В августе 2018 г. Альфа-банк внедрил транзакционное ядро, созданное на базе Tarantool. Также среди заказчиков технологии числятся мобильные операторы Yota и «Мегафон».