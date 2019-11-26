В госорганах появятся терминалы на базе отечественных процессоров и российской мобильной ОС

Компании «Открытая мобильная платформа», «Байкал Электроникс» и «НПП Итэлма» будут совместно создавать новые российские ИТ-продукты на базе элементной базы и операционной системы от отечественных производителей. Это даст производителям целый ряд регуляторных преимуществ.

В России создадут терминалы на базе российского железа и ПО

«Открытая мобильная платформа», «Байкал Электроникс» и «НПП Итэлма» планируют создание инфокиосков и терминалов, в основе которых будут российские процессоры и отечественная мобильная операционная система. Компании подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в ходе TAdviser SummIT 2019. В компаниях отмечают, что в основе разработок будут процессоры Baikal-M и доверенная мобильная операционная система «Аврора».

Как ожидается, после создания и пилотирования новых киосков ими могут заместить инфоматы в МФЦ, префектурах районов и мэриях российских городов, информационные киоски и терминалы в судах и медицинских учреждениях, автоматические экзаменаторы в ГИБДД, терминалы самообслуживания в службах занятости.

«Открытая мобильная платформа», «Байкал Электроникс» и «НПП Итэлма» планируют создание инфокиосков и терминалов, в основе которых будут российские процессоры и отечественная мобильная операционная система

«Мы рады, что появился пример нового отечественного ИТ-продукта на российском процессоре, и надеемся, что он станет лишь первым в череде многих», — прокомментировал подписание Андрей Евдокимов, генеральный директор Baikal Electronics.

Что даст локализация

В компаниях также отметили, что локализация производства высокотехнологичного продукта позволит производителям получить ряд регуляторных преимуществ. Среди них — преимущество в отношении цены контракта в размере 30% от стоимости для продукции, произведенной на территории ЕАЭС, вхождение в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, а также в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Эксперты добавляют, что перед запуском в промышленную эксплуатацию разработки должны будут пройти сертификацию ФСТЭК и ФСБ.

Использование компонентов российского производства, как отмечают эксперты, позволит госорганам выполнить требования регуляторов и упростить процесс закупки. Кроме того, отпадет необходимость использовать дополнительные средства защиты при работе с персональными данными. Это удешевит стоимость решения и упростит процесс внедрения.

«Открытая мобильная платформа» — российский разработчик доверенной мобильной операционной системы «Аврора» и системы управления мобильными устройствами «Аврора Центр». «Байкал Электроникс» —отечественная компания, специализирующаяся на проектировании интегральных микросхем и систем на кристалле на архитектуре ARM и MIPS. НПП ИТЭЛМА — научно-производственное предприятие, ориентированное на разработку и применение высоких технологий в промышленном производстве.