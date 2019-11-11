Банк «Ростеха» дал 520 миллионов разработчикам компьютеров на «Эльбрусах»

Входящий в «Ростех» Институту электронных управляющих машин им. И. С. Брука за последние четыре года получил от опорного банка госкорпорации 520 млн руб. — в виде кредитов и банковских гарантий.

Полмиллиарда для техники на «Эльбрусах»

Опорный банк госкорпорации «Ростех» Новикомбанк предоставил кредитно-гарантийные продукты разработчику отечественных компьютеров на базе российских процессоров «Эльбрус», Институту электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ, входит в «Ростех»).

Банк в рамках программы поддержки инноваций обеспечил финансирование института на сумму 520 млн руб. В банке рассказали CNews, что вышеупомянутая сумма складывается как из финансовых кредитов, так и из гарантийных банковских обязательств. Представитель ИНЭУМ в разговоре с CNews уточнил, что речь идет не о каком-то одном соглашении института с банком, а о множестве — заключенных в течение примерно четырех лет.

В организации указывают, что финансовая поддержка была оказана для обеспечения производства техники, которую ИНУЭМ поставляет госзаказчикам.

Среди публичных действующих контрактов института, нашедших отражение в базе «Контур.фокус», крупнейшим за последнее время стало подписанное в июле 2019 г. соглашение с МВД о поставке вычислительной техники на 137,4 млн руб.

Новикомбанк профинансировал создателей техники на «Эльбрусах» на полмиллиарда

Также отметим, что рассматриваемая сумма кредитно-гарантийных продуктов сопоставима с годовой выручкой ИНУЭМ. По итогам 2018 г. она составила 466 млн руб. при показатели чистой прибыли в 39,2 млн руб.

Новикомбанк для «Ростеха»

Головным банком для «Ростеха» Новикомбанк стал в июле 2018 г. — в соответствии с распоряжением Правительства России. В документе говорилось, что Новикомбанк определен в качестве кредитной организации, имеющей право на открытие банковских и иных счетов «Ростеха». Распоряжением допускалось размещать в банке временно свободные средства госкорпорации.

«Ростех сотрудничает с Новикомбанком практически с момента основания корпорации, — ранее отмечал в связи с появлением документа заместитель генерального директора “Ростеха” Игорь Завьялов. — Банк обеспечивает работу единого корпоративного казначейства, профессиональное управление ресурсами предприятий, входящих в корпорацию, исполнение их платежного графика. У Новикомбанка есть все, чтобы оперативно решать любые задачи, поставленные клиентами. Есть и профессиональные кадры, и технологические платформы».

«Безусловно, мы приветствуем принятое решение, — комментировала распоряжение Правительства председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. — На протяжении многих лет, следуя своей миссии опорного банка российской промышленности, Новикомбанк обеспечивает кредитование большинства предприятий “Ростеха”. Мы глубоко понимаем особенности отрасли и индивидуальные потребности ее участников, располагаем современной продуктовой линейкой, отлаженными процедурами для предоставления качественных финансовых услуг».

Основные разработки ИНЭУМ

ИНЭУМ разработал и выпускает компьютерную технику, основанную на процессорах «Эльбрус». Среди популярных моделей — моноблок «Эльбрус 801М», как заверяют в «Ростехе», превосходящий зарубежные аналоги по уровню кибербезопасности. При участии ИНЭУМ также поставляются управляющие вычислительные комплексы на базе процессоров «Эльбрус-4С», которые внедряются в микропроцессорных системах управления движением поездов РЖД.

Серверами на основе процессоров «Эльбрус» оснащен также ЦОД государственной системы «Мир» для обработки паспортно-визовых документов нового поколения, работа которого началась в 2017 г. и осуществляется в непрерывном режиме.

Наиболее мощная разработка ИНЭУМ — высокопроизводительные серверы «Эльбрус-804» для построения вычислительных кластеров, работы с приложениями и базами данных. В октябре 2019 г. концерн «Автоматика» (ИНЭУМ в него входит непосредственно) представил прототип отечественного планшета на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+».