Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России

Знакомьтесь, Christofari

Сбербанк создал самый производительный суперкомпьютер в России. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка. Новинка названа Christofari в честь Николая Кристофари, который стал первым клиентом российских сберкасс в 1842 г. Компьютер был представлен в рамках международной конференции AI Journey, которая посвящена развитию и использованию искусственного интеллекта.

По производительности Christofari многократно превосходит обычные машины и почти втрое – предыдущий самый быстрый суперкомпьютер страны «Ломоносов-2». Особенности архитектуры и высокая вычислительная мощность новинки, как ожидается, позволят в кратчайшие сроки решать задачи обучения моделей, основанных на глубоких нейронных сетях.

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Ресурсы Christofari будут доступны пользователям облачного сервиса компании Sbercloud (входит в экосистему Сбербанка) с 12 декабря 2019 г. Предоставление ресурсов суперкомпьютера в облаке, по мнению представителей Сбербанка, даст пользователям возможность разрабатывать и использовать алгоритмы искусственного интеллекта. Стоимость услуги будет зависеть от заказанной мощности.

Потенциальные соперники машины

Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ и Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН каждые полгода выпускают рейтинг 50 мощнейших компьютеров России и СНГ.

Актуальный список самых производительных отечественных суперкомпьютеров (в редакции от 23 сентября 2019 г.) возглавляет «Ломоносов-2» производства компании «Т-платформы», установленный в МГУ. Машина состоит из 1536 узлов на базе процессора Intel Xeon E5-2697 с 64 ГБ оперативной памяти и ускорителем Nvidia Tesla K40M, а также 160 узлов на Intel Xeon Gold 6126, 96 ГБ памяти и паре ускорителей Nvidia Tesla P100. Производительность «Ломоносова-2» в тесте Linpack составляет 2,478 петафлопс.

На второй строчке рейтинга расположился суперкомпьютер, принадлежащий российских метеорологам – он размещен в главном вычислительном центре Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Созданием суперкомпьютера для «ГВЦ Росгидромета» занимались специалисты «Т-платформ» и Cray. Он включает 976 узлов, каждый из которых представляет собой двухпроцессорную систему на процессорах Intel Xeon E5-2697 и 128 ГБ. Производительность машины, по данным теста Linpack, составляет 1,2 петафлопс.

«Ломоносов-2» и суперкомпьютер Гидромета на сегодняшний день являются единственными отечественными машинами, которые входят в топ-500 мощнейших вычислительных систем мира – сейчас они находятся на 93 и 364 строчках рейтинга соответственно. Возглавляет его американская система Summit на базе чипов IBM Power9 и ускорителей NVidia Volta GV100 с производительностью в 148,6 петафлопс. Суперкомпьютер Сбербанка в случае включения в данный рейтинг сможет претендовать на 27 позицию.

Характеристики Christofari

Christofari создан специалистами Сбербанка и Sbercloud в партнерстве с американской компанией Nvidia на базе высокопроизводительных узлов Nvidia DGX-2. Заявленная производительность суперкомпьютера в проведенных тестах Linpack достигла 6,7 петафлопс.

В Nvidia DGX-2 называют «самым большим в мире GPU». Устройство, представленное в 2018 г., оснащается двумя процессорами Intel Xeon Platinum и способно работать с 16 видеоускорителями Tesla V100 с 32 ГБ памяти HBM2. Общую пропускную способность в 14,4 ТБ/сек обеспечивают технологии межчиповых соединений NVSwitch и NVLink2.

Производительность одного узла DGX-2 может достигать 2 петафлопс, а ее стоимость на момент анонса составляла $399 тыс.

Кому пригодится суперкомпьютер Сбербанка

Доступ к ресурсам суперкомпьютера Christofari может заинтересовать научно-исследовательские организации, а также коммерческие и государственные структуры, занятые в таких отраслях экономики как нефтегазовая, банковская и телекоммуникационная индустрия, ритейл, химия, медицина и другие, считают в банке.

По словам исполнительного вице-президента и руководителя блока «Технологии» Сбербанка Давида Рафаловского, использование ресурсов суперкомпьютера повысит эффективность решения задач в широком спектре областей, к примеру, в обработке естественного языка, компьютерном зрении, автоматизированном принятии решений, оценке и управлении рисками, выявлении мошенничества, предиктивной аналитике, создании голосовых помощников и чат-ботов.