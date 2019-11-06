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РЖД протестирует отечественную мобильную ОС для своих сотрудников

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РЖД готова к внедрению российской мобильной ОС «Аврора» среди своих сотрудников. Соглашение об этом было подписано на CNews FORUM 2019.

Трехстороннее соглашение

Директор ОАО «РЖД» по информационным технологиям Евгений Чаркин, генеральный директор ООО «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес и генеральный директор ООО «Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем» (дочернее общество ОАО «РЖД» в сфере цифровизации) Денис Трошанов подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий.

Оно направлено на реализацию пилотных проектов по внедрению аппаратных решений для специализированных мобильных устройств работников РЖД на базе отечественной мобильной операционной системы.

Комментируя подписание трехстороннего соглашения, Евгений Чаркин отметил: «Я могу с уверенностью сказать, что мы успеха добьемся, поскольку уже реализуется ряд пилотных проектов, и мы видим, что система работает и совершенно точно мы можем получить эффект».

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Соглашение о сотрудничестве было подписано на CNews Forum 2019

На рабочие места работников путевого комплекса установят ОС «Аврора»

Для реализации соглашения в структуре холдинга создан центр компетенций для разработки перспективных решений на базе отечественной защищенной мобильной операционной системы «Аврора». В рамках проекта будет разработано специализированное прикладное программное обеспечение для решения задач инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД» (мобильные рабочие места работников путевого комплекса).

ОАО «РЖД» реализует стратегию цифровой трансформации, предполагающую внедрение цифровых решений на базе отечественных инновационных разработок для повышения эффективности ключевых бизнес-процессов компании, в том числе в сферах управления инфраструктурой и перевозочным процессом.



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