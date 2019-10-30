«Мой офис» не получил 1,9 миллиарда от ВЭБ из-за жёсткой политики ЦБ

Разработчик «Моего офиса» остался без денег от ВЭБ

Разработчик продукта «Мой офис» компания «Новые облачные технологии» (НОТ) не смогла получить ранее обещанное финансирование от «Внешэкономбанка» (ВЭБ, нынешнее название - госкорпорация «ВЭБ.РФ»). Об этом агентству «Интерфакс» заявил глава компании Дмитрий Комиссаров.

В 2018 г. НОТ договорился с ВЭБ о получении финансирования на сумму 1,9 млрд руб. Одну часть этой суммы банк должен был предоставить в обмен на неконтрольную долю в компании, другую часть - в виде кредита.

На предоставление финансирования в таких случаях обычно влияет Центробанк, говорил Дмитрий Комиссаров. «По правилам ЦБ, для получения кредита на сумму, условно, в 2 млрд руб. необходимо предоставить залог на сумму 4 млрд руб.» - объясняет он.

При этом интеллектуальную собственность в качестве залога использовать нельзя. В качестве залога можно было бы использовать недвижимость, но ее у НОТ нет.

Проблема кредитования ИТ-компаний

Проблема, связанная с необходимостью предоставления ИТ-компаниям материального залога для получения банковских кредитов, уже известна. Согласно федеральному проекту «Нормативное регулирование» национальной программы «Цифровая экономика», предполагается провести изменения нормативных актов, которые позволят банкам «гибко оценивать риски» при кредитовании под залог исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

Глава «Новых облачных технологий» Дмитрий Комиссаров

«В случае наличия рыночной оценки интеллектуальной собственности и множества субъектов, которые могут ее использовать с целью извлечения прибыли, банки смогут предоставлять кредиты под залог такой собственности без необходимости стопроцентного резервирования», - говорится в документе.

«Лаборатория Касперского» частично заменила ВЭБ

Частично недополученные средства НОТ смог компенсировать за счет «Лаборатории Касперского» (ЛК). В мае 2019 г. ЛК приобрела 29,5% акций НОТ у ее основного акционера Андрея Чеглакова. Стоимость сделки не сообщалась. Комиссаров сообщил лишь, что она меньше, чем планировавшаяся сумма инвестиций от ВЭБ.

Акционеры разработчика «Моего офиса» и его финансовые показатели

У Андрея Чеглакова сейчас 48,3% акций НОТ. Чеглаков - известный ИТ-бизнесмен. В 1990-х годах он был совладельцем компании Steepler, которая, в числе прочего, выпускала игровую телеприставку Dendy.

В 2000-х годах Чеглаков работал на руководящих ролях на госпредприятии «Гознак». затем некоторое время был вице-президентом «Ростелекома». Также Чеглаков владел собственной командой в «Формуле-1» - Marussia.

Ранее в числе миноритарных акционеров НОТ были немцы Матиас Варниг и Томас Хендель. Варнинг считается давним знакомым нынешнего Президента России Владимира Путина по работе в разведке ГДР. Хендель до недавнего времени был топ-менеджером «Роснефти».

В апреле 2019 г. Хендель, Варниг и еще один миноритарный акционер НОТ адвокат Алексей Кирсанов продали свои доли Чеглакову. В число миноритарных акционеров НОТ также входит бывший топ-менеджер госкорпорации «Ростех» Василий Цуприк.

Сейчас у НОТ 1 тыс. корпоративных и государственных заказчиков. Компания продала 200 тыс. лицензий на свои продукты, а также безвозмездно поставила лицензии в 5 тыс. школ.

По итогам 2018 г., согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка НОТ составила 154 млн руб., чистый убыток - 259 млн руб. Комиссаров обещает выйти на прибыль по итогам 2020 г.