Последние дни регистрации на CNews FORUM 2019. Успейте подать заявку

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 7 ноября 2019 г. откроется в двенадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2019 примут более 1500 госчиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся семь тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence, «Фарминдустрия».

Регистрация на мероприятие продолжается. Зарегистрироваться на CNews FORUM 2019 можно уже сейчас.

В CNews FORUM 2019 примут участие ИТ-руководители российских регионов, государственных ведомств, госкомпаний. Свое участие подтвердили министр по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ Евразийской экономической комиссии Карине Минасян; директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин; руководитель Департамента информационных технологий г. Москвы Эдуард Лысенко; директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов; директор управления ИТ «Мечела» Валерий Дьяченко; директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации Минкомсвязи России Василий Слышкин; врио ИТ-директора / директора по архитектуре X5 Retail Group Алла Антонова; генеральный директор SberCloud Александр Сорокоумов; заместитель генерального директора по ИТ «Первая грузовая компания» Вадим Урьяс; член правления, директор по информационным технологиям Росбанка Денис Сотин; директор по ERP-решениям «1С» Алексей Нестеров; генеральный директор «Долгопрудненского исследовательского центра» (ТУРБО) Владимир Егоров; вице-президент по информационным технологиям FESCO Дмитрий Суровец; директор по взаимодействию с клиентами в Восточной Европе Rimini Street Адар Рубин; технический директор подразделения Secure Power Schneider Electric Алексей Соловьев; генеральный директор «Центр 2М» Евгений Мискевич; руководитель направления по инновационному ИТ-развитию ОМК Людмила Трофимова.

Карине Минасян, министр по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ Евразийской экономической комиссии

Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям, РЖД

Эдуард Лысенко, глава Департамента информационных технологий Москвы

Евгений Абакумов, директор департамента ИТ «Росатома»

Валерий Дьяченко, директор управления ИТ «Мечела»

Регистрация на CNews FORUM 2019 продолжается. Войти в историю главного ИТ-события года можно прямо сейчас.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.