Облако МТС внедрило бэкап-сервисы с российскими корнями

CloudMTS внедряет технологии Veeam

Как стало известно CNews, российский облачный провайдер CloudMTS (принадлежит оператору мобильной связи МТС) внедрил решения для резервного копирования виртуальных машин и мониторинга виртуальных сред, разработанные компанией Veeam.

Выбирая решение для резервного копирования, облачный провайдер планировал решить сразу несколько задач. Первая из них – это резервное копирование и мониторинг собственной инфраструктуры для управления облаком, так называемого management-сегмента.

Вторая задача – предоставление услуги резервного копирования клиентам, которые используют облачную инфраструктуру (IaaS, Infrastructure as a Service, «инфраструктура как сервис»). На момент принятия решения о внедрении, в отличие от других систем резервного копирования, Veeam имел специальную панель управления с возможностью интеграции с решением VMware vCloud Director, которое используется в IaaS CloudMTS, поясняют в компании. Это позволило предоставить клиентам облачного провайдера полноценный сервис с самообслуживанием – на специальном веб-портале клиенты самостоятельно управляют своими резервными копиями. Поставленные задачи полностью решаются при помощи продуктов Veeam Availability Suite (Veeam Backup & Replication и Veeam One), Veeam Backup Enterprise Manager и Veeam Availability Console for Service Providers.

CloudMTS обеспечил себя и своих клиентов сервисами резервного копирования на базе технологий Veeam

Наконец, третья задача – оказание услуг облачного резервного копирования с удаленных площадок клиентов. Данный сервис основан на базе программного продукта Veeam Cloud Connect. Гибкая система лицензирования позволяет CloudMTS как провайдеру предложить клиентам разные услуги на базе продуктов Veeam, которые соответствуют их требованиям.

В разговоре с CNews представители провайдера пояснили, что на выбор поставщика решений для резервного копирования повлиял опыт работы с Veeam – продукт Backup & Replication используется оператором МТС для резервирования собственной корпоративной инфраструктуры в течение многих лет. В свою очередь, опыт внедрения Backup & Replication помог в реализации проекта для CloudMTS.

Проектирование и внедрение инфраструктуры BaaS (Backup as a Service, «резервное копирование как услуга») осуществлялось собственными силами CloudMTS. Проектом занимались ведущие архитекторы CloudMTS Антон Калинкин и Денис Мягков, а также ведущий инженер CloudMTS Иван Владов. На полное становление сервиса понадобилось около трех месяцев.

На вопрос CNews о трудностях, с которыми пришлось столкнуться проектной компанде CloudMTS, представители компании ответили, что проблема в основном лежала в плоскости интеграции с сервисом IaaS CloudMTS, и решения Veeam Backup Enterprise Manager и Veeam Availability Console for Service Providers подошли как нельзя лучше: системы аутентификация клиентов в данных сервисах интегрированы с IaaS CloudMTS.

В настоящее время сервис продолжает развиваться в части расширения функциональных возможностей, отмечают в CloudMTS. Например, в последнем обновлении Veeam Availability Console for Service Providers у клиентов появилась возможность настройки репликации виртуальных серверов из собственной инфраструктуры в IaaS CloudMTS через веб-портал.

Услуги провайдера на базе технологий Veeam

По словам представителей облачного провайдера, самая популярная из услуг, основанных на технологиях Veaam – резервное копирование виртуальных машин, находящихся в инфраструктуре облака CloudMTS. Она предоставляется на базе ПО Veeam Backup & Replication и Veeam Backup Enterprise Manager. За счет того, что CloudMTS имеет несколько территориально разнесенных площадок, клиенты могут использовать виртуальную инфраструктуру на одной площадке, а резервные копии виртуальных серверов хранить на другой. У провайдера есть клиенты, которые, используя IaaS на одной, например, московской площадке, хранят бэкапы на другой площадке в Москве или на удаленной.

Другой сервис, пользующийся спросом, резервное копирование виртуальных машин из инфраструктуры клиента в облако CloudMTS. Эта услуга популярна у клиентов, которые имеют собственный сервер Veeam Backup & Replication и хотят организовать для хранения резервных копий своих виртуальных машин дополнительное хранилище в облаке провайдера. В таком случае стороне CloudMTS используется Veeam Cloud Connect, а клиенты получают хранилище для своих бэкапов в рамках «стратегии 3-2-1» (иметь не менее трех копий данных, хранить данные на двух разных носителях и хранить одну резервную копию за пределами площадки). Также, используя Veeam Agent, провайдер предлагает клиентам, у которых нет собственных систем резервного копирования, «бэкапить» их физические серверы или виртуальные машины в хранилище CloudMTS.

Также популярна услуга переноса виртуальных машин с удаленной площадки клиента в виртуальную инфраструктуру Elastic cloud (Migration as a Service). C помощью средств резервного копирования и репликации клиенты могут с минимальным временем простоя легко перемещать свои машины в облако CloudMTS.

Как отмечают в CloudMTS, в последнее время набирает популярность услуга DRaaS на базе Veeam Cloud Connect. Недавно Veeam выпустил обновление для Veeam Backup & Replication 9.5, которое позволяет предоставлять этот сервис для клиентов, имеющих собственную инфраструктуру на базе Vmware.

Сервис DRaaS («послеаварийное восстановление как услуга») обеспечивает репликацию данных между двумя территориально разнесенными площадками с целью дальнейшего восстановления данных на резервной площадке в случае аварии или внештатной ситуации. В качестве основной площадки может выступать как площадка клиента (on-premise), так и облачная площадка CloudMTS. В качестве резервной – территориально удаленная площадка CloudMTS. На резервной площадке разворачивается аналогичная инфраструктура с информационными системами, подлежащими репликации, как и на основной. Это позволяет в случае аварии быстро переключиться и начать работу на резервной площадке. По опыту специалистов CloudMTS, такие переключения происходят с временем простоя инфраструктуры не более 15 минут или даже быстрее.

BaaS («резервное копирование как услуга») обеспечивает резервное копирование и хранение резервных копий. В случае сбоя или аварии клиенту сначала надо будет развернуть инфраструктуру в облаке провайдера, затем проводить восстановление данных из резервных копий. В зависимости от объема восстанавливаемых данных подобная процедура может занимать от нескольких часов для одной виртуальной машины, до нескольких дней для масштабной инфраструктуры.

Главное отличие сервиса BaaS от DRaaS состоит в том, что клиенту не обязательно покупать вычислительные ресурсы в облачном сегменте CloudMTS, он может использовать только дисковое пространство удаленного репозитория CloudMTS для хранения своих резервных копий, и в любой момент времени имеет возможность восстановить необходимые серверы в случае нарушения целостности его инфраструктуры.

Несколько слов о Veeam

Veeam называет себя одним из крупнейших в мире частных разработчиков ПО, приводя приблизительный объем продаж — около $1 млрд. Другие финансовые показатели компания не раскрывает. Veeam был создан в 2006 г. российскими предпринимателями Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым. Штаб-квартира компании расположена в Швейцарии, региональные офисы открыты в 30 странах. Основной продукт компании – платформа Veeam Availability Platform, предназначенная для автоматизации управления данными и обеспечения их доступности.

По собственным данным компании, на начало 2019 г. с Veeam работало 325 тыс. заказчиков, и ежегодно их количество увеличивается на 50 тыс. Разработчик утверждает, что его решения защищают больше приложений и данных, чем любая другая компания на рынке управления системами, но конкретных цифр не приводит. Тимашев заявляет, что 82% компаний из списка Fortune 500 пользуются решениями Veeam. Рынок облачного управления данными в компании оценивают в $30 млрд.

В начале 2019 г. CNews сообщал о том, что компания получила $500 млн инвестиций от венчурного фонда Insight Venture Partners.

Облако МТС

Проект МТС, в рамках которого оператор предоставляет бизнесу облачные услуги, получил название CloudMTS. Коммерческая облачная платформа была создана на основе решения Vmware. В результате получилась распределенная облачная система, которая использует сеть собственных магистральных и городских каналов связи. В МТС утверждают, что такая организация позволяет системе работать без перебоев и обеспечивает повышенную устойчивость к внешним воздействиям.

С августа 2016 г. оператор начал предоставлять клиентам услуги облачного хранения данных. Место в облачном хранилище выделяется бесплатно, компания получает выгоду от увеличения интернет-трафика. Услуга облачных вычислений изначально была доступна только малому и среднему бизнесу, но в марте 2017 г. открылась и для крупного бизнеса. В сентябре 2017 г. МТС запустил сервис обработки больших данных в облаке Big-Data-as-a-Service (BdaaS).

В августе 2018 г. МТС развернули в своих ЦОДах гибридную систему Microsoft Azure Stack, что позволило оператору впервые в России начать предоставлять сервисы Azure из собственных ЦОДов. Клиенты могут воспользоваться сервисами IaaS, PaaS, а также средствами разработки приложений. Напомним, Microsoft Azure Stack — это гибридное облачное решение, с помощью которого заказчик может запустить сервисы Azure в собственном ЦОДе, при этом средства разработки, управление и безопасность будут такими же, как в глобальном Azure.

В феврале 2019 г. оператор запустил облачный сервис хранения данных для корпоративных клиентов, рассчитанный на большие массивы информации. Емкость объектного хранилища в данном сервисе начинается от 1 ТБ.

С 2007 г. у оператора есть свои ЦОДы, сейчас их уровень надежности определяется маркировкой Tier-III. ЦОДы МТС, находящиеся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, были переоборудованы с использованием современных СХД и серверов мировых производителей. У оператора есть ЦОДы и в других городах: Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Ранее МТС предлагали услуги коммерческих ЦОДов в основном по схеме «колокейшн», при которой компании размещали собственное оборудование в ЦОДах оператора.

В сентябре 2018 г. оператор купил ЦОД «Авантаж», один из крупнейших в России, за 8,9 млрд руб., включая чистый долг. Он стал десятым по счету дата-центром МТС.