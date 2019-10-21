На конкурсе субсидий Минпромторга отклонили все проекты на «Эльбрусах» и «Байкалах»

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Новый многомиллиардный конкурс Минпромторга по распределению субсидий на поддержку радиоэлектронных технологических проектов российских компаний оказался существенно строже аналогичного мероприятия трехлетней давности. Отказано в участии было почти четырем пятым заявок. В частности без госфинансирования остались все проекты, связанные с использованием отечественных микропроцессоров.

Российским чипам отказано

Как установил CNews, в новом конкурсе Минпромторга на право получения федеральных субсидий на разработку базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры за бортом госфинансирования остались все проекты, в которых в явном виде было прописано использование отечественных микропроцессоров.

Так, в участии в конкурсе было отказано пяти заявкам акционерного общества «Числовая механика» — стопроцентной «дочки» известной суперкомпьютерной компании «Т-платформы», чья другая дочерняя структура, «Байкал электроникс», разрабатывает линейку микропроцессоров «Байкал».

Проекты этого претендента на госфинансирование включали разработку и производство линейки блейд-серверов для высокопроизводительных вычислений и виртуализированных инфраструктур, линейки платформ хранения для корпоративных и операторских применений, линейки стоечных серверов для корпоративных и операторских применений, линейки портативных персональных и компактных модульных средств вычислительной техники, а также программно-аппаратной платформы для управления компонентами территориально распределенных технических и информационно управляющих систем автоматизации предприятий.

Объемы запрашиваемых субсидий составили 610 млн руб., 175 млн руб., 405 млн руб., 450 млн руб. и 200 млн руб. соответственно. Все разработки должны были строиться на базе отечественных процессоров. Наименование «Байкал» фигурировало в названиях только двух последних заявок, но, по изложенным выше причинам, сомневаться в том, что о них идет речь и в остальных заявках, не приходится.

Проекты по разработке «железа» на российских процессорах остались без субсидий Минпромторга

Также в участии в конкурсе было отказано компании «РСК технологии», ранее известной в качестве разработчика суперкомпьютерных решений исключительно на процессорах Intel. Организация запрашивала 60 млн руб. на разработку и подготовку производства унифицированной интероперабельной серверной платформы для создания ЦОДов и суперЭВМ петафлопсной производительности с одновременным использованием микропроцессоров архитектуры «Эльбрус» и x86.

Омскому предприятию «Промобит» конкурсная комиссия отказала в поддержке на 213 млн руб. проекта по созданию высокоскоростных подключаемых блок-накопителей данных стандарта NVMe over Fabtic на «Эльбрусах» и российском интерконнекте «Ангара».

Компании «Инпро технолоджис» не удалось получить 152 млн руб. на разработку интеллектуальной вычислительно-коммуникационной платформы с непосредственным жидкостным охлаждением оборудования на «Эльбрусах».

Наконец, компания «Аладдин Р. Д.», известная своими решениями на рынке информбезопасности, не получила 300 млн руб. на разработку технологической платформы управления жизненным циклом конечных устройств для интернета вещей и систем межмашинного взаимодействия для систем критической информационной инфраструктуры «на базе доверенного российского чипа MC-IoT-01». В данном случае, судя по выложенным в интернете презентациям зеленоградского научно-производственного центра «Элвис», известного своей линейкой процессоров «Мультикор», речь идет о его новом 40-нанометровом чипе, чей выпуск еще только запланирован — на 2020 г.

Сумма средств, запрошенных в этих девяти заявках, составила 2,57 млрд руб. Проекты были рассчитаны на сроки от трех до пяти лет.

Что за деньги распределял Минпромторг

Рассматриваемый конкурс Минпромторга — на возмещение российским организациям части затрат (до 50%) на создание научно-технического задела в рамках четырех тематических подпрограмм госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 гг.» — стартовал 6 августа 2019 г.

Принять участие в отборе могли организации, имеющие компетенции и/или производственные мощности для создания радиоэлектронной продукции — «благодаря ориентации на широкую отраслевую кооперацию».

Для участия в отборе необходимо было сформировать коммерчески эффективный комплексный проект, обеспечивающий создание конечной гражданской продукции в рамках одного из приоритетных технологических направлений: вычислительная техника, телекоммуникационное оборудование, специальное технологическое оборудование и системы интеллектуального управления.

Протоколы вскрытия конвертов с заявками от претендентов были опубликованы Минромторгом 10-11 сентября 2019 г. Протоколы оценки и определения рейтинга заявок — 15 октября.

Напомним, предыдущий аналогичный конкурс Минпромторг провел осенью 2016 г. Тогда на него было подано свыше восьмидесяти заявок, из которых 73 прошли научно-техническую экспертизу и были ранжированы в соответствии с присвоенным им конкурсной комиссией рейтингом.

«Договоры заключаются с организациями согласно присвоенным порядковым номерам заявок, начиная с первого и далее, до момента исчерпания лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год», — процитировали тогда в министерстве в разговоре с CNews соответствующий фрагмент постановления Правительства № 109 от 17 февраля 2016 г. То есть, средства по итогам конкурсов выделяться по очереди, и эта очередь теоретически может дойти не до всех.

Отбор стал жестче

По итогам нового отбора, можно сделать вывод, что конкурсная комиссия стала действовать гораздо строже. Из 116 заявок первичный фильтр прошли только 25.

Из-за чего отказали процессорным проектам

Как следует из протоколов Минпромторга, четыре заявки «Числовой механики» были отвергнуты из-а несоответствия данных непосредственно в заявках и в прилагаемых к ним документах, в том числе в бизнес-плане. В частности, нашлись расхождения в суммах запланированных к использованию собственных средств компании, а показатели эффективности были приведены не на дату завершения проекта.

Пятая заявка «Числовой механики» также была не допущена из-за аналогичного несоответствия данных, но в ней при этом в нарушение требований «на электронный носитель не были приложены бизнес-план и финансовая модель в формате Microsoft Word и Microsoft Excel».

В заявке «РСК технологий» было некорректно указано наименование технологического направления, в описи документов не были проставлены их страницы, к справке об обеспеченности организации оборудованием не были приложены копии подтверждающих документов, отсутствовал отчет о проведении патентных исследований и т. д.

В заявке «Промобита» прилагаемые документы не были сброшюрованы, пронумерованы и опечатаны. Данные в различных документах, с точки зрения комиссии, расходились, а также, например, в гарантийном письме не была указана возможная сумма инвестиций.

Документы в заявке «Аладдина Р. Д.» также были не сброшюрованы и пронумерованы; кроме того, в ней, например, в разных документах варьировалась дата завершения проекта.

Что касается заявки «Инпро технолоджис», то в ней, в частности, не была соблюдена комплектность документов и отсутствовал электронный носитель с копией заявки.