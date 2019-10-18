Умер гендиректор Oracle Марк Херд

Ушел из жизни генеральный директор корпорации Oracle Марк Херд. За месяц до смерти он взял внеплановый отпуск по состоянию здоровья. Близкие Херда и представители Oracle не раскрывают причину смерти, а его обязанности временно взял на себя основатель Oracle Ларри Эллисон.

Oracle без гендиректора

Генеральный директор корпорации Oracle Марк Херд (Mark Hurd) скончался в возрасте 62 лет. Сообщение об этом опубликовал на официальном сайте Марка Херд комппании Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison).

Как написал Эллисон, Марк Херд скончался утром 18 октября 2019 г. Также Эллисон разослал письмо всем сотрудникам компании, в котором назвал Херда «блестящим лидером» и сказал, что «будет скучать по его доброте и чувству юмора». «Марк был моим близким и незаменимым другом и надежным коллегой», – добавил Эллисон.

Причина смерти Марка Херда на момент публикации этого материала не раскрывалась. Трагедии предшествовал внеплановый отпуск, который, по информации Bloomberg, Херд взял 11 сентября 2019 г. из-за проблем со здоровьем. Тогда представители компании тоже отказались вдаваться в подробности, чем имен болен Херд.

Карьера и достижения Марка Херда в Oracle

Марк Херд стал частью команды Oracle в сентябре 2010 г. заняв должность президента компании и получив место в ее совете директоров. Херд сменил на этом посту Чарльза Филипса (Charles Phillips), присоединившегося к Oracle в 2003 г.

Не стало генерального директора Oracle Марка Херда

В должности президента Марк Херд находился до сентября 2014 г., когда Ларри Эллисон, бессменный глава Oracle, объявил об уходе с поста ее генерального директора. Таким образом, Эллисон провел в должности гендиректора своей компании, основанной в 1977 г., долгие 37 лет.

Херд стал согендиректором Oracle – вместе с ним компанию возглавила Сафра Катц (Safra Catz). В связке с Катц Марк Херд отвечал за продажи и вертикальную интеграцию компании. По данным канала CNBC, в течение последующих пяти лет эти руководители совместными усилиями повлияли на рост акций компании приблизительно на 37%. Одной из инициатив Херда на посту согендиректора стал отказ Oracle от продаж лицензий на разрабатываемое ей программное обеспечение в пользу другой модели распространения – SaaS (Software as a Service).

«Преемник» Херда

После неожиданного ухода Марка Херда в отпуск, сроки которого не назывались, Oracle не сообщала о поисках нового кандидата на должность главы компании. Вероятно, предполагалось, что отсутствие Херда продлится недолго.

Марк Херд (слева) и основатель Oracle Ларри Эллисон

В связи со сложившейся ситуацией на посту согендиректора Марка Херда временно заменил сам Ларри Эллисон. О своих дальнейших планах относительно поиска нового кандидата на эту должность основатель Oracle на 18 октября 2019 г. не сообщал.

Деятельность Марка Херда до прихода в Oracle

Карьера Марка Херда началась в 1980 г., когда ему было 23 года. Он получил должность продавца в компании National Cash Register (NCR), основанной в 1884 г. и поначалу занимавшейся производством кассовых аппаратов. В современном мире NCR выпускает специализированную вычислительную технику для розничных сетей, банковской, медицинской, туристической и финансовой.

Херд работал в NCR на различных должностях, пока в 2003 г. не стал ее генеральным директором. На этом посту он пробыл до 2005 г., после чего перешел в компанию Hewlett Packard (HP), заняв должность ее президента. В сентябре 2006 г. Херд был назначен гендиректором HP, сохранив при этом пост президента.

В период руководства Hewlett Packard Марк Херд сделал несколько важных шагов в направлении развития компании укрепления ее позиций. К примеру, в июле 2006 г. HP купила разработчика ПО Mercury Interactive за $4,5 млрд, а год спустя, в июле 2007 г., стала владельцем компании Opsware, тоже работающей в сфере программного обеспечения. Сумма сделки составила $1,6 млрд. Еще через год, в мае 2008 г. HP провела успешные переговоры по приобретению ИТ-аутсорсинговой компании EDS, конкурента IBM, за $13 млрд.

Из Hewlett Packard Марк Херд ушел в августе 2010 г., чтобы спустя месяц влиться в ряды Oracle. Причиной отставки Херда, как говорится в сообщении компании, стали обвинения со стороны бывшей сотрудницы HP в сексуальных домогательствах. По результатам проведенных расследований, вина Херда доказана не была. Тем не менее, он был признан виновным в нарушении правил корпоративной этики.