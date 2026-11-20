Компания 3Logic Group, российский дистрибьютор компьютерных комплектующих и вычислительной техники, осуществила поставку серверного оборудования Crusader для Сясьского целлюлозно-бумажного комбината. Платформа, собранная в России по индивидуальному техническому заданию, задействована в контуре хранения данных и поддержки ИТ-сервисов предприятия. Об этом CNews сообщил представитель 3Logic Group.

Специалисты 3Logic Group подготовили конфигурацию, обеспечивающую баланс вычислительных мощностей и емкости дискового пространства. Основой решения стал Crusader Squire 2250R в стоечном исполнении 2U. Сервер оснащен двумя процессорами Intel Xeon Silver, оперативной памятью DDR5 и дисковой подсистемой на базе HDD- и SSD-накопителей. Конфигурация сочетает высокую вычислительную производительность и большой объем пространства для хранения данных.

Собственная производственная база позволяет 3Logic Group гибко подбирать компоненты и формировать серверные архитектуры строго под задачи заказчиков, не ограничиваясь типовыми моделями. Оборудование сопровождается гарантией, а техническая поддержка и обслуживание доступны через сеть авторизованных сервисных центров по всей России.

«Для промышленных предприятий непрерывного цикла критически важно иметь отказоустойчивую локальную инфраструктуру для работы с массивами данных. Конфигурация с накопителями высокой емкости оптимально закрывает эти потребности в рамках одного компактного узла. Наша задача — не просто поставить типовое решение, а собрать платформу под точный инженерный запрос. Гибкость сборки Crusader и наличие российской сервисной сети позволяют нам гарантировать стабильную работу оборудования на производственных объектах», — отметил Павел Филин, руководитель направления развития собственных торговых марок 3Logic Group.