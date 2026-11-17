ПАО «Элемент» завершило переход на российскую платформу двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor. Решение внедрено в собственной корпоративной сети компании для защиты персональных данных и привилегированных учетных записей, а также для выполнения требований регуляторов в области информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Multifactor.

Группа «Элемент» объединяет более 30 компаний — дизайн-центров и производственных предприятий, выпускающих интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, силовую электронику, модули и корпуса для микросхем, а также радиоэлектронную аппаратуру. Её продукция применяется в промышленности, телекоммуникациях, навигации, космической отрасли и других критически важных направлениях.

В рамках проекта Multifactor защищает удаленный доступ, доступ к системам с персональными данными, государственным информационным системам и объектам критической информационной инфраструктуры, а также использование привилегированных учётных данных. Платформа помогает выполнять требования приказов ФСТЭК России № 117 и № 137, методических рекомендаций ФСТЭК России и статьи 19 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

Multifactor поддерживает единый вход (SSO), гибкие политики доступа, управление жизненным циклом аутентификации, журнал событий и портал самообслуживания для сотрудников. Внедрение позволило централизовать аудит событий доступа, стандартизировать сценарии аутентификации для различных категорий пользователей и управлять жизненным циклом учётных данных — от регистрации сотрудника и настройки второго фактора до изменения ролей и отзыва доступа. Отдельное внимание в проекте уделено развитию внутренних практик информационной безопасности: правилам работы с поставщиками и подрядчиками, корпоративным стандартам доступа, интеграции с системами класса SIEM и PAM, а также мониторингу событий безопасности.

«Технологическая независимость начинается не только с производства микроэлектроники, но и со способности надёжно защищать собственные цифровые активы. Для нас переход на Multifactor — это часть системной работы по построению зрелой модели корпоративной безопасности, в которой доступ к критическим системам становится управляемым и проверяемым. Мы убеждены, что именно сочетание отечественных технологий, отраслевой экспертизы и строгих внутренних стандартов формирует долгосрочную устойчивость российского высокотехнологичного бизнеса», — сказал Александр Дворянский, директор по информационной безопасности ПАО «Элемент».

«Этот проект показывает, как российские промышленные и технологические компании превращают требования регуляторов в основу для развития собственной модели доверия. Задача многофакторной аутентификации сегодня выходит за рамки защиты паролей: она формирует единый цифровой контур доступа, в котором безопасность, удобство сотрудников и прозрачность для службы ИБ работают как единая система. Мы рады, что наш опыт помогает таким компаниям, как "Элемент", уверенно развиваться в условиях растущих киберугроз и повышенных требований к технологическому суверенитету», — сказал Иван Демкин, руководитель продукта Multifactor, компания «Мультифактор».