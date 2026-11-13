«ПрограмБанк.АБС» успешно прошла тестирование на совместимость с линейкой СУБД Postgres Pro 18

Компания «ПрограмБанк» успешно завершила тестирование автоматизированной банковской системы «ПрограмБанк.АБС» на совместимость с российскими СУБД Postgres Pro Standard 18 и Postgres Pro Certified 18. Испытания подтвердили корректную работу АБС с обеими редакциями СУБД. Об этом CNews сообщил представитель Postgres Professional.

В ходе испытаний специалисты проверили работу «ПрограмБанк.АБС» с обеими редакциями СУБД. Тестирование завершилось успешно и подтвердило корректную работу банковской системы с новыми версиями Postgres Pro. Для банков, использующих АБС, это дополнительная возможность обновить технологическую основу своих информационных систем.

Postgres Pro — линейка российских систем управления базами данных на основе PostgreSQL, которую развивает компания Postgres Professional. Продукт сочетает возможности открытой СУБД с собственными доработками и технической поддержкой разработчика. В линейку входят редакция Standard и защищённая редакция Certified, сертифицированная ФСТЭК России. Такой выбор позволяет учитывать различные требования к эксплуатации информационных систем и защите данных.

Для «ПрограмБанка» работа с Postgres Professiona; не ограничивается испытаниями: СУБД уже использовалась в недавних проектах внедрения «ПрограмБанк.АБС». Накопленный практический опыт подтверждает стабильную работу банковской системы на этой платформе. Проверка совместимости с новыми версиями продолжает эту работу и поддерживает возможность дальнейшего развития внедрённых решений.

«Для компаний из финансового сектора важно не просто выбрать отечественную СУБД, но и быть уверенными в её совместимости с системами, на которых строится их ежедневная работа. Поэтому мы уделяем особое внимание развитию технологического партнёрства с разработчиками банковского ПО. Успешное тестирование „ПрограмБанк.АБС“ с Postgres Pro 18 — очередной шаг в этой работе. Для наших общих заказчиков это возможность планировать развитие ИТ-инфраструктуры, опираясь на проверенное сочетание российской банковской системы и СУБД», — отметил Алексей Викулин, руководитель по развитию бизнеса Postgres Professional.