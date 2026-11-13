CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках Системное ПО
|

«ПрограмБанк.АБС» успешно прошла тестирование на совместимость с линейкой СУБД Postgres Pro 18

Компания «ПрограмБанк» успешно завершила тестирование автоматизированной банковской системы «ПрограмБанк.АБС» на совместимость с российскими СУБД Postgres Pro Standard 18 и Postgres Pro Certified 18. Испытания подтвердили корректную работу АБС с обеими редакциями СУБД. Об этом CNews сообщил представитель Postgres Professional.

В ходе испытаний специалисты проверили работу «ПрограмБанк.АБС» с обеими редакциями СУБД. Тестирование завершилось успешно и подтвердило корректную работу банковской системы с новыми версиями Postgres Pro. Для банков, использующих АБС, это дополнительная возможность обновить технологическую основу своих информационных систем.

Postgres Pro — линейка российских систем управления базами данных на основе PostgreSQL, которую развивает компания Postgres Professional. Продукт сочетает возможности открытой СУБД с собственными доработками и технической поддержкой разработчика. В линейку входят редакция Standard и защищённая редакция Certified, сертифицированная ФСТЭК России. Такой выбор позволяет учитывать различные требования к эксплуатации информационных систем и защите данных.

Почему крупный бизнес держится за SAP и какой должна быть российская ERP
Почему крупный бизнес держится за SAP и какой должна быть российская ERP Цифровизация

Для «ПрограмБанка» работа с Postgres Professiona; не ограничивается испытаниями: СУБД уже использовалась в недавних проектах внедрения «ПрограмБанк.АБС». Накопленный практический опыт подтверждает стабильную работу банковской системы на этой платформе. Проверка совместимости с новыми версиями продолжает эту работу и поддерживает возможность дальнейшего развития внедрённых решений.

«Для компаний из финансового сектора важно не просто выбрать отечественную СУБД, но и быть уверенными в её совместимости с системами, на которых строится их ежедневная работа. Поэтому мы уделяем особое внимание развитию технологического партнёрства с разработчиками банковского ПО. Успешное тестирование „ПрограмБанк.АБС“ с Postgres Pro 18 — очередной шаг в этой работе. Для наших общих заказчиков это возможность планировать развитие ИТ-инфраструктуры, опираясь на проверенное сочетание российской банковской системы и СУБД», — отметил Алексей Викулин, руководитель по развитию бизнеса Postgres Professional.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Взгляд со стороны: что дает бизнесу привлечение консультанта к ИТ-проектам

«Софтлайн» отстоял тайну своих акционеров и не будет платить по долгам партнеров «АйТи»

Глава Минцифры на CNews FORUM: Для разработок с генеративным ИИ не будет ограничений при включении в Реестр российского ПО

Загадили все ядро. Суперкрутой разработчик Linux прекратил работу из-за обилия ИИ-кода

Артем Толмачев, «Ред Софт»: Внедрение VDI меняет саму философию ИТ в компании

Власти банкротят майнинговую компанию бывшего министра связи России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные увлажнители воздуха для отопительного сезона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще