«СиСофт Девелопмент» расширила возможности EnergyCS для электротехнических расчетов

«СиСофт Девелопмент» объявляет о выпуске обновлений программ семейства EnergyCS: «EnergyCS Режим», «EnergyCS ТКЗ», «EnergyCS Потери» и «EnergyCS Электрика». Обновления расширяют возможности анализа и моделирования электрических сетей, а также подготовки документации. Одно из ключевых направлений развития – согласованная работа с общей расчетной моделью, которая позволяет использовать одну схему сети для анализа установившихся режимов, токов короткого замыкания и потерь электроэнергии. Об этом CNews сообщили представители «СиСофт Девелопмент».

Семейство EnergyCS предназначено для электротехнических расчетов при проектировании и эксплуатации электроэнергетических систем. В него входят пять самостоятельных программ, охватывающих основные инженерные задачи в этой сфере: «EnergyCS Режим» – расчет установившихся режимов, анализ напряжений, потоков мощности и загрузки оборудования; «EnergyCS ТКЗ» – расчет токов короткого замыкания и связанных с ними параметров работы сети; «EnergyCS Потери» – расчет и прогнозирование потерь электроэнергии, оценка мероприятий по их снижению; «EnergyCS Электрика» – комплексные расчеты распределительных сетей переменного и постоянного тока, в том числе с питанием от аккумуляторных батарей; EnergyCS Line – проектирование механической части воздушных линий электропередачи и волоконно-оптических линий связи на опорах ВЛ.

Эти программы помогают обосновывать проектные решения при строительстве и реконструкции объектов, подключении новых потребителей и развитии существующих сетей. Расчетная модель создается в графическом редакторе: инженер строит схему и задает параметры элементов с помощью расширяемых справочников оборудования. Результаты расчетов отображаются непосредственно на схеме и в таблицах, что упрощает проверку и сравнение вариантов. Для «EnergyCS Режим», «EnergyCS ТКЗ» и «EnergyCS Потери» предусмотрена общая модель сети: ее можно использовать для разных видов расчетов без повторного построения схемы.

В версиях 2026 программы EnergyCS получили дальнейшее развитие.

В «EnergyCS Режим 2026» появилась команда «Баланс генераций-нагрузок» для расчета автономных сетей. Она позволяет балансировать мощности генерации, нагрузок и потерь. Результаты расчетов по линиям и трансформаторам теперь можно анализировать в отдельных таблицах, а для каждого элемента сети оценивать долю потерь от протекающей мощности. Это помогает детальнее исследовать условия работы оборудования и выявлять проблемные участки.

«EnergyCS ТКЗ 2026» дополнена расчетом междуфазных сопротивлений от предполагаемого места установки дистанционной защиты до точки короткого замыкания, а также соответствующих аварийных токов и напряжений. В справочнике кабелей расширен состав параметров для моделирования замыканий на землю. Новые функции позволяют подробнее анализировать аварийные режимы и получать исходные данные для задач релейной защиты.

В «EnergyCS Электрика 2026» усовершенствован расчет нагрузок с учетом характеристик элементов сети и потерь. Добавлены устройства плавного пуска и частотного регулирования, расширены возможности расчета токов короткого замыкания и работы с характеристиками защитных аппаратов. Кроме того, объекты можно разделять по этапам ввода и статусам – существующие, новые и демонтируемые – с последующим формированием спецификаций. Это позволяет учитывать последовательность реконструкции или развития объекта непосредственно в расчетной модели.

В «EnergyCS Потери 2026» продолжено развитие согласованной расчетной модели с «EnergyCS Режим» и «EnergyCS ТКЗ». Уточнены табличные формы итоговых документов, расширены инструменты редактирования и оформления схем. В обновленных программах также появились средства группового изменения объектов, многократной вставки присоединений и управления текстовыми слоями. Они помогают сократить число повторяющихся операций при подготовке расчетной модели.

Практический пример использования EnergyCS – опыт проектной организации АО «Электрощит», которая применяет «EnergyCS Электрика» и «EnergyCS ТКЗ» при проектировании объектов энергетики. Решению о переходе на специализированные инструменты предшествовала серия демонстрационных расчетов на собственных исходных данных. Использование программ помогло систематизировать работу с расчетными методиками и ускорить многие операции.

Очные тест-драйвы EnergyCS прошли в Минске, Москве и Уфе. В Минске при поддержке партнера «Главтелеком» с программами «EnergyCS Электрика» и «EnergyCS ТКЗ» работали представители «Мозырского НПЗ», «Калийпроекта», «Газпром трансгаз Беларусь», института «Белпромстройпроект» и других организаций. В московском тест-драйве активно проявили себя представители АО «КЭАЗ», АО «Институт Гидропроект», «Томская Энергомонтажная компания», ООО «ННГП». В Уфе в практических занятиях участвовали специалисты производственных, проектных и инжиниринговых компаний Башкортостана и других регионов, в том числе «РН-Проектирование Добыча», «Уралтрубопроводстройпроект», «Югранефтегазпроект» и «БЭСК Инжиниринг».

«При выборе отечественного расчетного ПО инженерам важно сохранить глубину анализа и привычную последовательность работы, – сказала Татьяна Медведева, продакт-менеджер по электротехническому направлению «СиСофт Девелопмент». – Мы видим запрос на более глубокое освоение расчетных инструментов и их применение в конкретных инженерных задачах. Поэтому мы последовательно развиваем EnergyCS: расширяем состав моделируемого оборудования, добавляем расчетные функции и совершенствуем работу с моделью. Общая модель сети позволяет исследовать разные режимы на одной схеме, не создавая ее заново для каждого расчета».