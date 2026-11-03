ГИС «Оператор» для Linux автоматизирует подготовку командно-штабных документов в соответствии с обновленным стандартом КЭУЗ

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Оператор» версии 15.4.5 для ОС Astra Linux Special Edition. В программе обновлен цифровой классификатор operator.rsc в соответствии с новой редакцией классификатора электронных условных знаков (КЭУЗ). Реализована автоматизация обработки векторных карт по настраиваемым сценариям, добавлена поддержка многоуровневых структур атрибутов пространственных объектов. Усовершенствованы средства создания и редактирования объектов, расширены возможности импорта данных из DXF, CSV, TXT, XYH и XLSX. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

В соответствии с новой редакцией КЭУЗ обновлен цифровой классификатор operator.rsc. Актуализированы наименования и состав тематических слоев, добавлены отдельные слои для отображения действий подразделений войсковой ПВО. Уточнен состав атрибутивных характеристик объектов и добавлены новые характеристики для описания состояния и назначения объектов, параметров беспилотной авиации, ракетных комплексов, подразделений специальных операций и других данных.

Состав классификатора дополнен новыми условными знаками для пунктов и центров управления, личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийских и ракетных систем, средств противовоздушной обороны, районов и рубежей действий подразделений. Добавлены обозначения современной и специальной техники, в том числе мотовездеходов, колесных вездеходов, боевых машин поддержки танков и роботизированных комплексов, а также средств применения высокоточных боеприпасов. Для существующих объектов уточнены наименования, наборы характеристик, принадлежность к тематическим слоям и правила отображения в соответствии с новой редакцией КЭУЗ.

Реализован режим «Обработка карты по сценарию», предназначенный для автоматизации обработки векторных карт. Пользователи могут формировать сценарии из базовых и пользовательских задач, настраивать параметры и определять последовательность выполнения операций. Список доступных задач расширяется подключением Python-скриптов и функций динамических библиотек, что позволяет включать в сценарии собственные алгоритмы обработки пространственных данных. Поддерживается выполнение всего сценария и выборочный запуск отдельных задач. Сценарии и параметры сохраняются в файлах для повторного применения. Для формирования сценариев доступны создание объектов, заполнение семантики, коррекция метрики, нанесение подписей, подготовка карт к печати и другие операции. Новый режим позволяет объединять регулярно выполняемые операции в единый процесс и сократить количество ручных действий при подготовке и обновлении карт.

Добавлена поддержка групповой семантики для формирования многоуровневых структур атрибутов пространственных объектов. В одной группе могут храниться отдельные характеристики, повторяющиеся наборы значений и вложенные группы. Такой способ позволяет описывать сложные свойства объектов в структурах, аналогичных XML, JSON и связанным таблицам баз данных. Заполненные характеристики отображаются в свойствах объекта в виде дерева. При поиске и отборе объектов можно учитывать принадлежность характеристики к определенной группе, что позволяет различать одинаковые характеристики, имеющие разное назначение в описании объекта.

Усовершенствованы инструменты создания и редактирования объектов карты. В «Редакторе карты» добавлен вспомогательный режим «Вертикальная/горизонтальная линия», автоматически выбирающий направление построения в зависимости от движения курсора. В режиме изменения типа объекта основные параметры преобразования вынесены на отдельную панель, что сокращает количество промежуточных действий при редактировании карты.

Обновлены средства импорта данных. При загрузке DXF добавлена обработка примитивов типа «Мультивыноска» (MultiLeader). При импорте формируются правый и левый кластеры с поддержкой произвольного количества выносок и учетом параметров их оформления. В задаче «Импорт из CSV, TXT, XYH, XLSX» реализована обработка строк произвольной длины, что позволяет загружать объекты со сложной геометрией, произвольным количеством точек и мультиконтурами. Для данных в местных системах координат предусмотрена возможность смены осей X и Y при импорте.