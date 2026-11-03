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Создатель знаменитого Linux-дистрибутива масштабно избавляется от сотрудников. На улицу отправится каждый десятый

SUSE, автор дистрибутива SUSE Linux, решил уволить каждого десятого сотрудника. Причина – перераспределение расходов в пользу искусственного интеллекта, который заменит живых работников, а оставшимся позволит работать быстрее и лучше.

Искусственный лучше естественного

Немецкая компания SUSE, занимающаяся разработкой ПО, приготовилась радикально сократить штат. Сейчас в ней трудятся около 1900 человек, но совсем скоро работы лишатся 190 из них. Иными словами, уволят каждого десятого.

Как пишет The Register, SUSE пошла на этот шаг с целью более активного внедрения и использования искусственного интеллекта. «Современные инструменты уже меняют наши повседневные рабочие процессы», – говорится в письме руководства компании, направленном сотрудникам.

SUSE – это основанный в 1992 г. разработчик ПО с открытым исходным кодом. Один из самых известных ее продуктов – это операционная система SUSE Linux, дебютировавшая в 1994 г. также SUSE спонсирует разработку бесплатного и открытого дистрибутива openSUSE – этот проект существует с 2005 г.

О чем говорится в письме

Уведомление о грядущих сокращениях получили все 1900 сотрудников SUSE, так что пока нет информации, кто конкретно лишится работы, и какие отделы пострадают больше других. В письме сказано, что каждый десятый сотрудник компании рискует быть уволенным из-за «автоматизации и искусственного интеллекта» (automation and AI).

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Электронное письмо датировано 2 ноября 2026 г. Его разослал лично генеральный директор SUSE Дирк-Петер ван Леувен (Dirk-Peter van Leeuwen) – бывший руководитель Red Hat. К команде SUSE он присоединился в марте 2023 г.

«Мы объявляем о сокращении глобального штата сотрудников SUSE примерно на 10 процентов, – говорится в письме. – Эти решения болезненны для наших сотрудников, нашей культуры и нашего сообщества открытого исходного кода, но они необходимы нам для адаптации и построения устойчивой, жизнеспособной компании SUSE в долгосрочной перспективе».

Мы все просчитали

Ван Леувен отдельно напомнил, что SUSE в настоящее время является собственностью шведской частной инвестиционной фирмой EQT (сделка состоялась в начале 2019 г.). По его словам, компания приняла решение о сокращении рабочих мест после тщательного анализа своей «будущей стратегии, необходимых возможностей и структуры команд» (future strategy, required capabilities, and team structures).

«Очевидно, что автоматизация и ИИ коренным образом меняют методы работы компаний-разработчиков программного обеспечения. Возможности ИИ развиваются экспоненциально, заставляя нас радикально переосмыслить свою работу. Мы уже наблюдаем эту тенденцию как внутри нашей отрасли, так и в экономике в целом. Это означает, что существующая организационная структура и структура затрат, на которых построена SUSE сегодня, не обеспечат нам успешного развития», – добавил глава SUSE.

Все было ожидаемо

SUSE сделала ставку на искусственный интеллект в 2025 г. Однако на тот момент о сокращениях во благо ИИ речи не шло.

В письме гендиректора говорится, что сотрудники, затронутые сокращениями, будут уведомлены до 4 ноября 2026 г., а сам процесс сокращения будет запущен в начале недели с 9 по 15 ноября 2026 г.

Во внутренней служебной записке Ван Леувен говорит, что сокращение рабочих мест является «отражением меняющихся организационных потребностей», а не «талантов или преданности делу» уволенных сотрудников. «Вы решали сложные задачи в области инфраструктуры и открытого исходного кода, которые обеспечивают работу критически важных корпоративных систем по всему миру. Любой организации повезет, если она сможет воспользоваться вашими знаниями и опытом», – добавил он.

Недвусмысленные намеки на скорые сокращения в рядах SUSE появились в сентябре 2026 г. как сообщал CNews, в тот период руководство SUSE предложил ветеранам компании, отработавшим свыше 10 лет, покинуть ее по собственному желанию или досрочно выйти на пенсию. Официальная причина – «приведение структуры бизнеса в соответствие с долгосрочными стратегическими приоритетами».

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Напомним, до февраля 2019 г. SUSE принадлежала британской компании Micro Focus, а затем перешла в собственность шведской частной инвестиционной фирмы EQT. Сделка оценивается в $2,5 млрд.

В 2021 г. провела IPO став публичной компанией, однако всего через два года, в 2023 г. ушла с Франкфуртской фондовой биржи, вновь превратившись в частную фирму.

Как пишет The Register, в марте 2026 г. EQT рассматривала возможность продажи SUSE. Спустя более полугода движения в этом направлении нет.

Эльяс Касми

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