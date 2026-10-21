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«Корус Консалтинг»: 41% компаний все еще управляют двором вручную

Согласно исследованию ГК «Корус Консалтинг», 34% компаний уже используют YMS-решения, еще 31% планируют внедрение в ближайшее время. При этом почти половина бизнеса по-прежнему управляет двором вручную, а 47% компаний не отслеживают показатели его работы регулярно. Одним из ключевых барьеров для дальнейшей цифровизации остается сложность оценки окупаемости YMS: об этом говорят 41% респондентов. Об этом CNews сообщили представители «Корус Консалтинг».

«Корус Консалтинг» совместно с «КСЛ», «Сообществом логистов Юга России» и «Советом профессионалов по цепям поставок» провели ежегодное исследование, выявляющее потребности и ожидания бизнеса от современных YMS-решений. В опросе приняли участие более 60 представителей компаний из таких сфер как ритейл, дистрибуция, логистика и транспорта, промышленность, сельское хозяйство, FMCG и т.д. Среди респондентов половину составили директора и руководители логистики и цепей поставок. Также в исследовании участвовали руководители складов и транспортных подразделений, ИТ-специалисты и руководители проектов, вовлеченные во внедрение ИТ-решений.

По сравнению с 2025 г. автоматизация двора постепенно набирает темп: если по данным исследования «Корус Консалтинг» в 2025 г. YMS использовали 20% компаний, то сейчас уже 34%. При этом порядка 22% респондентов используют отдельную YMS-систему, а около 12% — собственные или заказные решения. Еще 16% управляют двором с помощью действующих WMS, TMS или ERP без отдельного YMS-модуля, а у 9% единый процесс управления двором пока отсутствует. При этом самым распространенным сценарием по-прежнему остается ручное управление двором: 41% компаний координируют работу транспорта с помощью телефона, мессенджеров и Excel. Это говорит о том, что в таких процессах у бизнеса сохраняется заметный резерв операционной эффективности.

К основным проблемам компании относят ручное распределение транспорта между воротами, зонами и доками — это отмечают 41% респондентов. Еще 38% говорят о недостаточной прозрачности местоположения и статуса транспортных средств, а 31% — о простоях в ожидании погрузки или разгрузки. Все это оборачивается для бизнеса дополнительными издержками: простои транспорта увеличивают логистические расходы и могут приводить к штрафам за нарушение SLA, а отсутствие прозрачности статусов ТС затрудняет планирование загрузки склада и персонала.

Главным ограничением для внедрения YMS остается сложность оценки экономического эффекта и окупаемости проекта — это отмечают 41% респондентов. Еще 22% указывают на то, что логистические процессы не описаны и различаются на разных площадках в рамках одной компании. 16% компаний сталкиваются с тем, что за двор никто не отвечает целиком: задачи делятся между складом, транспортом и ИТ, а общего владельца процесса нет. Еще 16% говорят о недостаточном доверии к зрелости представленных на рынке YMS-решений.

При этом 47% компаний не отслеживают показатели работы двора регулярно; чаще всего бизнес мониторит их фрагментарно: измеряет время нахождения транспорта на территории и продолжительность погрузки или разгрузки (41%), соблюдение временных слотов (31%), а также время ожидания до въезда (13%). Без регулярного мониторинга компаниям сложнее оценить текущие потери, обосновать затраты на автоматизацию и затем измерить эффект от внедрения.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

От YMS бизнес в первую очередь ждет повышения операционной эффективности: снижения ручной нагрузки (31%), большей прозрачности статусов, контроля сроков и KPI (28%), а также сокращения очередей и простоев транспорта (13%).

При выборе формата автоматизации компании чаще рассматривают решения, которые можно встроить в существующий ИТ-контур. Модуль или интеграцию с уже используемыми WMS, TMS и ERP выбирают 25% респондентов, еще 22% — доработку текущей системы. Полноценную YMS с отдельным контуром оборудования рассматривают 13% участников опроса.

«Сегодня компании все чаще выбирают готовые решения с понятным сроком окупаемости и измеримым результатом. Бизнесу важно быстро увидеть эффект без масштабной перестройки существующего ИТ-контура. Поэтому наиболее востребованы сценарии, которые позволяют начать с базовых задач управления двором, сократить количество ручных операций и сделать движение транспорта на площадке более контролируемым. По мере того как в логистическом процессе появляется больше систем и точечных решений, важно управлять отклонениями между ними. Один из подходов к решению этой задачи — Control Tower, единый контур, который работает поверх существующих WMS, TMS, ERP и других систем: получает данные о событиях и сбоях, связывает их в единый контекст, оценивает последствия и помогает сформировать план действий», — сказала Галия Исламова, владелец продукта KONCRIT | YMS в «Корус Консалтинг».

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