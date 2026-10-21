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«Хи-Квадрат» представила аналог мирового стандарта веб-разработки на базе российской платформы

Компания «Хи-Квадрат» реализовала в платформе Xsquare поддержку СУБД MySQL – одной из наиболее распространенных баз данных в мире. Ранее с MySQL не работала ни одна из российских low-code-платформ. Теперь компании, в том числе использующие эту СУБД, могут разрабатывать сайты и корпоративные приложения на стеке, аналогичном международному стандарту LAMP, где прикладной слой обеспечивает отечественная платформа. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат».

LAMP – это связка из операционной системы Linux, веб-сервера Apache, базы данных MySQL и языка PHP. Все четыре компонента бесплатны и открыты, поэтому собрать на них работающий сайт или сервис могла компания любого размера, не покупая лицензий. До середины 2010-х такая связка оставалась фактическим стандартом веб-разработки – на ней построена значительная часть публичных сайтов и клиентских личных кабинетов, созданных до 2010–2015 гг. Многие из этих систем эксплуатируются до сих пор.

В стеке на базе Xsquare каждому элементу классической связки соответствует своя альтернатива. Операционной системой выступает Debian, вместо веб-сервера Apache используется NGINX, базы данных MySQL – MariaDB, а прикладного слоя на PHP – сама платформа Xsquare. Первые компоненты остаются международными открытыми продуктами, российским в этой конструкции является прикладной слой – уровень, на котором выстраивается бизнес-логика.

Переход на отечественный прикладной слой позволяет бизнесу сократить затраты на разработку. В классическом стеке LAMP разработчику необходимо владеть несколькими технологиями сразу: PHP на стороне сервера, JavaScript на стороне клиента и языком запросов SQL. На Xsquare достаточно знания SQL, а сама разработка ведется преимущественно визуальными средствами, без ручного написания кода. По расчетам компании, задача, для которой на LAMP требуется команда из трех разработчиков, закрывается силами одного, а с учетом скорости разработки стоимость сопоставимого объема работ снижается более чем на 80%.

Воспользоваться этим преимуществом до сих пор не могли компании, которые использовали MySQL, поскольку для замены прикладного слоя требовалась платформа, совместимая с этой СУБД. По данным аналитического сервиса 6sense, MySQL занимает первое место среди реляционных СУБД по числу использующих ее компаний – то есть речь шла о значительной части бизнеса. Поддержка MySQL платформой Xsquare снимает это ограничение. Компании могут перейти на новый технологический стек, начиная с прикладного ПО, и затем постепенно переносить данные в новую СУБД.

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Целевой базой данных в стеке «Хи-Квадрат» выступает MariaDB – форк MySQL, созданный командой его основателей. Технически это тот же MySQL, но полностью открытый и без коммерческой составляющей, тогда как MySQL принадлежит корпорации Oracle и, несмотря на открытую версию, развивается в первую очередь как коммерческий enterprise-продукт.

«Мировой стек веб-разработки долгое время держался на связке открытых компонентов и одного языка программирования. На российском рынке отечественной альтернативы прикладному слою этого стека не было – сейчас она появилась. Наша платформа позволяет создавать внутренние корпоративные системы, публичные сайты, а также работать с MySQL. По сути, мы собрали отечественный аналог LAMP для тех же задач», – сказал технический директор «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.

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