3S Group перешла от ручной проверки звонков к анализу 100% коммуникаций отдела продаж

Девелопер 3S Group совместно с интегратором Aneiro провел ревизию цифровых сервисов коммерческого блока и внедрил речевую аналитику на базе amoCRM и Profitbase. Теперь система автоматически анализирует 100% звонков отдела продаж, а руководитель получает возможность управлять качеством коммуникаций. После пересмотра цифрового портфеля девелопер также сократил расходы на сервисы примерно на 1 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Profitbase.

3S Group начала работать с Profitbase в 2021 г., когда системно цифровизировала коммерческий блок. По мере роста компании появились новые проекты, сервисы и интеграции, изменился процесс продаж. Настройки, которые закрывали задачи на момент первоначального внедрения, потребовали пересмотра. Команда также хотела сделать более управляемыми расходы на цифровые сервисы. Отдельной задачей стал контроль качества звонков. Разговоры уже записывались и были связаны с CRM, но оценивать их содержание приходилось вручную.

Работу начали с аудита существующей системы. Вместо полной перестройки команда Aneiro определила, какие элементы конфигурации по-прежнему соответствуют процессам коммерческого блока, а какие нужно изменить. После аудита заново проанализировали и оцифровали воронку продаж, доработали движение карточек по этапам, автоматические задачи и обязательные поля, причины отказов, распределение онлайн- и офлайн-обращений. Также перенастроили телефонию, подключили SMS-уведомления и начали измерять NPS, описали регламенты и статусы воронок, добавили новые поля в Profitbase и настроили отдельную воронку для работы с отказами.

Параллельно пересмотрели портфель цифровых сервисов. Aneiro обнаружил виджеты и интеграции, которые дублировали друг друга, почти не использовались или обходились компании слишком дорого. От части решений отказались, для других подобрали более подходящие варианты. По расчетам Aneiro, девелопер сэкономил около 1 млн руб. В пересчете на год прямые расходы сократились примерно на 600 тыс. руб.

Следующим этапом стала речевая аналитика. Систему настроили на анализ разговоров по критериям из чек-листов 3S Group. Результат анализа привязывается к конкретному звонку и сделке. Если разговор требует внимания, руководитель получает уведомление в рабочем чате.

Теперь менеджеры работают с одном окне: в amoCRM заложена работа с коммуникациями, задачами, этапами воронки и историей взаимодействия с покупателем, а Profitbase закрывает отраслевую часть процесса: работу с актуальным ассортиментом, подбором объектов, бронированием, акциями, способами оплаты и другими данными, связанными с недвижимостью. На базе Profitbase 3S Group также автоматизировала передачу данных об объектах на сайт и классифайды.

Изменения вносили в действующую систему, которой отдел продаж пользуется каждый день. Остановить процессы было нельзя: менеджеры продолжали работать с обращениями и вести текущие сделки. Поэтому новые функции сначала настраивали на демо-стенде, а после проверки и согласования переносили в рабочую систему.

В результате ревизии и донастройки системы 3S Group получила: автоматический анализ 100% звонков отдела продаж; контроль качества коммуникаций как часть работы со сделкой; инструмент для возврата потерянных клиентов; сводную аналитику по менеджерам, отделу и периодам; воронку и регламенты, приведенные в соответствие с актуальными процессами; снижение объема ручной работы; сокращение расходов на цифровую инфраструктуру примерно на 1 млн руб; синхронизацию данных по объектам с внешними площадками.

В ближайших планах 3S Group — дальнейшая автоматизация коммерческого блока, повышение качества данных в CRM и расширение возможностей речевой аналитики.