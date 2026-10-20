«Руцентр» и «Лаборатория Касперского» объединили усилия для защиты доменной инфраструктуры

Компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» внедрила решение от «Лаборатории Касперского» Kaspersky Symphony XDR. Переход на новую платформу позволил ускорить отслеживание как массовых, так и сложных многоэтапных кибератак в распределенной высоконагруженной инфраструктуре, обслуживающей более 1,5 млн доменов, среди которых наибольшая доля — доменные портфели крупнейших российских компаний. Об этом CNews сообщили представители компании «Руцентр».

Kaspersky Symphony XDR — решение для комплексной защиты всей ИТ-инфраструктуры. Это платформа многоуровневой кибербезопасности, которая объединяет возможности централизованного мониторинга и анализа информации, продвинутого обнаружения угроз и реагирования на них, а также инструменты исследования событий безопасности. Основу платформы составляют решения классов EPP и EDR, которые регулярно получают наивысшие оценки независимых экспертов. Их дополняют такие продукты, как Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) для сбора и анализа событий безопасности, а также Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA) для защиты от целевых атак и скрытых угроз.

«Руцентр обеспечивает работу многомиллионной доменной инфраструктуры, от доступности и устойчивости которой зависит работа тысяч российских компаний. Такой масштаб требует от нас особого подхода к кибербезопасности — надежность, непрерывность и защита данных клиентов для нас всегда в приоритете. Сотрудничество с «Лабораторией Касперского» позволило нам обновить и усилить наши системы защиты для более быстрого выявления сложных кибератак и реагирования на них», — отметил Сергей Журило, директор по информационной безопасности компании «Руцентр».

«Мы постоянно развиваем наши продукты, чтобы предоставлять пользователям защиту мирового уровня. Kaspersky Symphony XDR — комплексное решение, которое обеспечивает безопасность всей инфраструктуры, от рабочих мест и почты до корпоративных серверов и сети. Для нас ценно, что «Руцентр», один из крупнейших регистраторов доменных имен в России и оператор DNS-сервисов, доверил защиту организации и данные своих клиентов именно нашей экспертизе и технологиям», — сказала Марина Усова, руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского».

«Руцентр» последовательно укрепляет собственную систему информационной безопасности. Компания сертифицирована по стандартам ISO/IEC 27001:2013 и ISO 9001:2015, а в мае 2025 г. получила лицензию ФСБ России на разработку, производство и распространение шифровальных средств защиты информации. «Руцентр» также имеет лицензию ФСТЭК России на техническую защиту конфиденциальной информации и является первым поставщиком отечественных SSL/TLS-сертификатов Технического центра Интернет с криптосистемами ГОСТ и ECDSA. Это позволяет компании предлагать клиентам полный спектр услуг: от внедрения и настройки СКЗИ до сопровождения защищенных информационных систем.