Modus и IBR подписали партнерское соглашение

Российский разработчик решений для бизнес-аналитики и управления данными Modus (ООО «БиАй Про») и «1С:Франчайзи IBR» (ООО «Информационные Бизнес Решения») подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании объединяют продукты Modus BI и Modus ETL с проектной экспертизой IBR по автоматизации бизнеса на платформе «1С», чтобы клиенты могли превращать данные учетных систем в понятную управленческую аналитику. Об этом CNews сообщили представители Modus.

Партнерство строится на разделении компетенций. IBR отвечает за проектную часть: с 2010 г. компания внедряет и сопровождает решения на платформе «1С:Предприятие» и выстраивает интеграцию учетных систем с сайтами, CRM и маркетплейсами. Modus предоставляет технологический слой: Modus ETL для сбора и подготовки данных и Modus BI для построения отчетности и дашбордов. Такая схема позволяет IBR закладывать аналитику в проект автоматизации с самого начала, без отдельного подрядчика и без переделки уже сделанного после запуска учетной системы.

С технической стороны связка рассчитана на ландшафты данных, где основным источником остается «1С». Modus ETL подключается к информационным базам напрямую, использует готовые коннекторы для разных версий и редакций «1С» и переносит изменения конфигураций без доработок, не создавая лишней нагрузки на учетную систему. Данные из других СУБД, Excel и Google Sheets попадают в тот же контур анализа. Подготовленные данные можно складывать в хранилище (поддерживаются PostgreSQL, ClickHouse, Greenplum и другие СУБД) либо визуализировать оперативно, без промежуточной выгрузки. Modus BI позволяет бизнес-пользователям самостоятельно собирать отчеты и дашборды на low-code платформе, без постоянного участия ИТ-отдела.

Что получат клиенты

Один подрядчик на всем пути от данных до отчетов: от автоматизации учета на «1С» до дашбордов для руководителей.

Подготовку данных из «1С» и других источников силами Modus ETL, чтобы отчеты строились на проверенных и согласованных данных.

Самостоятельную работу с отчетностью в Modus BI: low-code платформа позволяет бизнес-пользователям собирать отчеты и дашборды без программирования и постоянного участия ИТ-отдела.

Аналитику для управленческих задач: контроль доходов, расходов и отклонений от бюджета, мониторинг KPI и простоев на производстве, анализ трендов, отклонений и зависимостей в данных, прогнозирование.

Внедрение и сопровождение командой IBR, которая работает с проектами на «1С» с 2010 г.

«У многих российских компаний основной объем операционных данных по-прежнему формируется в «1С». Но управленческую ценность эти данные получают, только когда доходят до руководителя в виде понятных отчетов и дашбордов. IBR знает, как устроены учетные системы клиентов, и заказчики возвращаются к команде за новыми проектами. Мы дополняем эту экспертизу Modus ETL и Modus BI: данные из «1С» быстрее превращаются в аналитику, на которую можно опираться при принятии решений. Для Modus партнерство с IBR — прямой выход к заказчикам, которые уже доверили этой команде автоматизацию учета», — сказал Кирилл Кузнецов, генеральный директор Modus.

«Наши клиенты автоматизируют учет на «1С» и все чаще спрашивают, как использовать накопленные данные для решений. Modus BI и Modus ETL закрывают этот запрос и хорошо сочетаются с нашей практикой внедрения. Для IBR это шаг от автоматизации учета к аналитике, которую клиент использует в управлении бизнесом», — сказал Сергей Лунин, генеральный директор IBR.