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Поставщики ПО обдирают клиентов как липку. Треть ИТ-бюджетов компаний в США уходит на бесполезные продукты и услуги

Опрошенные ИТ-директора британских и американских компаний заявили, что не могут отказаться от предлагаемых поставщиками ПО дополнительных продуктов и услуг, в приобретении которых они не видят смысла. Заказчики тратят почти треть ИТ-бюджетов, чтобы сохранить хорошие отношения. Помочь в решении проблемы, по их мнению, могло бы государственное регулирование.

Плата за бесполезные услуги

Почти треть бюджетов на ПО (28%) у компаний в США и Великобритании уходит на оплату ненужных им продуктов и услуг, предложенных поставщиками, говорится в исследовании Censuswide, результаты которого приводит Register. Клиенты платят за поддержание хороших отношений и это обходится им очень дорого. К такому выводу пришли аналитики.

Около 95% опрошенных ИТ-директоров заявили, что за последние три года приняли как минимум одно такое предложение, которое сами считали увеличивающим расходы без пользы или даже во вред надежности или производительности уже работающей ИТ- системы. Это было, например, обновление, миграция или изменение лицензии, которые они не выбрали бы сами, и которые при этом обошлось в среднем в $12,87 млн.

Опрос проводился для компании Origina (независимый поставщик услуг поддержки ПО) среди более 2 тыс. руководителей высшего звена в сфере ИТ в США и Великобритании.

«Налог на ПО» плюс дополнительные расходы

В Origina назвали эти сборы «налогом на программное обеспечение», который, в отличие от большинства налогов, сопряжен с дополнительными расходами и проблемами, вплоть до потенциального ухудшения работы ИТ-систем.

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На ненужные обновления ПО клиенты тратят до трети ИТ-бюджетов, кроме связанных с этим дополнительных расходов

Подавляющее большинство респондентов (91%) заявили, что их организации за последние три года, чтобы «уложиться в заявленные сроки поддержки ПО», вывели из эксплуатации работающее оборудование. Потери во времени неиспользованного срока службы составили в среднем 1,65 года.

Еще одна проблема, стоящая немалых денег, — это рабочее время опытных инженеров, вынужденных заниматься реализацией навязанных обновлений и миграций. Об этом сказали около 84% опрошенных.

ИТ-руководители и ИТ-бюджеты тоже отвлекаются от действительно необходимых задач, например, в сфере ИИ или обработки данных. На вопрос по поводу отложенных, приостановленных или отмененных важных проектов в 90% ответов указывалось, что в этом как минимум умеренную роль сыграли затраты, связанные с поставщиками ПО.

Клиентам нужны рычаги влияния на поставщиков

Рычагов влияния на переговоры с основными поставщиками программного обеспечения, как следует из опроса, практически нет. Так охарактеризовали ситуацию 76% участников.

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«Когда альтернативой нежелательному обновлению становится потеря поддержки систем, на которых работает бизнес, согласие зачастую оказывается рациональным решением. В этом-то и заключается проблема. Рынок практически не оставляет одним из самых опытных технических руководителей в мире возможности отказаться, и эти издержки отражаются в бюджетах, затратах инженерного времени и на инновациях, на которые в итоге не находится финансирования», — сказал основатель и генеральный директор Origina Томас О'Лири (Tomás O'Leary).

Государственное регулирование в этой сфере могло бы помочь, по мнению участников исследования. Около 91% из них высказались за разработку законопроекта, который предоставил бы клиентам корпоративного ПО защиту, а 82% поддержали введение единых требований к техническому обслуживанию ПО.

Анна Любавина

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