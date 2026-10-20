Без опечаток и рутины: нейросеть помогает оформлять документы в МФЦ Подмосковья

В Московской области нейросети доверили заполнять заявления на популярные услуги. Искусственный интеллект сам распознает данные из паспортов и свидетельств. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы продолжаем трансформировать работу МФЦ, делая ее максимально технологичной и удобной. Новый ИИ-сервис уже работает во всех офисах региона по востребованным услугам – от выдачи паспортов до оформления СНИЛС. Теперь сотрудникам больше не нужно вручную вносить данные из документов – эту задачу берет на себя ИИ. Это уменьшает риск случайных опечаток и ошибок», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Умные технологии берут на себя первичную работу с документами при оформлении внутренних паспортов и пятилетних заграничных, получении СНИЛС, а также при подтверждении гражданства для детей до 14 лет.

Искусственный интеллект встроен в рабочую программу сотрудников: оператор сканирует документ заявителя, нейросеть «прочитывает» его, определяет тип и автоматически вносит все данные – фамилию, имя, серию и номер – в нужные поля формы заявления. Специалисту МФЦ остается проверить правильность заполнения и отправить документ в ведомство.

Напомним, сегодня в Московской области работает сеть из 212 многофункциональных центров. Кроме того, во всех центрах «Мои Документы» региона оборудовано почти 900 цифровых рабочих мест, где при необходимости консультанты окажут помощь при оформлении онлайн-заявлений.