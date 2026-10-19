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Сеть «Красное&Белое» подписала более 1 млн ЭПД с помощью сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока»

«Красное&Белое» и «Контур» запустили обмен электронными перевозочными документами. Поставщики теперь могут передавать электронные транспортные накладные при отгрузках товара в распределительные центры и торговые точки сети. С момента интеграции торговая сеть подписала более 1 млн электронных перевозочных документов (ЭПД) с помощью сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Чтобы работать с ЭПД в привычном интерфейсе учетной системы, «Контур» доработал решение для «Красное&Белое». В нем реализовано подписание входящих электронных транспортных накладных и электронных заказов-заявок, а также формирование и подписание исходящих документов. Компания может обмениваться ЭПД с поставщиками, производителями, перевозчиками и грузополучателями.

Антон Шевченко, руководитель по развитию направления ЭПД в «СКБ Контур»: «При большом объеме перевозок отдельный интерфейс для работы с ЭПД быстро становится лишним звеном. Поэтому документы встроены в учетную систему ритейлера: сотрудник получает, проверяет и подписывает их там же, где работает с поставкой. Такой сценарий упрощает подключение новых контрагентов и позволяет увеличивать объем электронного обмена без дополнительной ручной работы».

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