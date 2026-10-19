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ИТ-дистрибьютор «Элмир» и «Сател» объявили о начале сотрудничества

Широкопрофильный ИТ-дистрибьютор «Элмир» («Электронный мир») и российский разработчик программных и аппаратных решений «Сател» объявили о начале сотрудничества. Партнерство будет направлено на совместную реализацию комплексных проектов в промышленной, нефтегазовой, финансовой, транспортной и других отраслях. Об этом CNews сообщили представители «Сател».

«Сател» более 30 лет специализируется на разработке решений для цифровизации промышленных предприятий и госкомпаний. В портфеле вендора проверенные временем решения, такие как унифицированные коммуникации, контакт-центры, видеоаналитика, системы промышленной связи, оповещения и ситуационного управления.

Для «Элмир» сотрудничество с «Сател» расширяет возможности реализации предложений для корпоративных заказчиков. Решения разработчика могут сочетаться с сетевым, серверным, инженерным и другим оборудованием из портфеля дистрибьютора, позволяя интеграторам формировать комплексные решения в рамках единого проекта.

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«Для интегратора промышленный проект – это ответственность за решение, которое будет работать много лет. Здесь важны техническая зрелость, доступность производителя и возможность развивать систему по мере изменения задач предприятия. Сотрудничество с «Сател» позволяет нам дополнить проектный портфель такими решениями и поддерживать партнеров в их внедрении от подбора конфигурации до организации поставки. «Сател» ограничивает круг дистрибуторов и заключение такого партнерства для «Элмир» является признанием наших дистрибуторских мощностей», – сказала Надежда Пчелинцева, директор по развитию проектного бизнеса «Элмир».

«Мы видим значительный потенциал в объединении наших компетенций. «Сател» обладает технологической экспертизой и глубоким знанием рынка, «Элмир» – серьёзным опытом в проектной дистрибуции и выстроенным взаимодействием с интеграторами. Уверен, что такое сочетание станет основой для успешного и долгосрочного сотрудничества и позволит нам развивать новые направления совместной работы», – сказал Александр Пархоменко, первый заместитель генерального директора компании «Сател».

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