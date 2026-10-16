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Сеть restore: открыла предзаказ на складной iPhone Duo

Сеть restore: открыла предзаказ на складной iPhone Duo. Об этом CNews сообщили представители restore:.

Для оформления предзаказа необходимо оплатить сертификат номиналом 5 тыс. руб. Сделать это можно как онлайн, так и в магазинах сети. Сертификат является авансом, его стоимость будет учтена при оформлении заказа после открытия официальных продаж. При этом покупатель может вернуть сертификат в любой момент, если решит отказаться от покупки. Цена на iPhone Duo будет объявлена 22 октября. После этого покупатели, первыми оплатившие сертификат, получат устройства в порядке виртуальной очереди, со сроком выдачи до 1 ноября. Остальные смартфоны из первой поставки поступят в свободную продажу.

По данным октябрьского опроса бренда, около 30% лояльных покупателей ожидают старт продаж iPhone Duo. Часть из них приобретут складную новинку, другие сделают выбор в пользу традиционного формата, что дополнительно увеличит продажи линейки iPhone 18 Pro. С момента мировой презентации в сентябре restore: уже зафиксировал в шесть раз больше заявок на iPhone Duo, чем на обновленный в прошлом году форм-фактор iPhone Air, а также складной смартфон уже обогнал на 55% по прединтересу главный флагман этого года iPhone 18 Pro Max.

«Мы прогнозируем значительный интерес к iPhone Duo особенно среди премиальной части наших клиентов и тех, кто всегда покупает новинки в числе первых. Это новый форм-фактор от Apple, который ждут с особым нетерпением. Сразу после презентации мы получили много запросов именно на модель Duo. Он выполнен в формате «книжки» — категории, которая растет особенно быстро среди складных устройств. Вероятно, на старте продаж в связи со значительным спросом будет дефицит, поэтому мы решили дать нашим клиентам возможность гарантированно забронировать себе эту эксклюзивную модель», — сказала Ирина Зуева, директор по маркетингу дивизиона электроники Inventive Retail Group (управляет сетями restore: и Samsung Galaxystore).

iPhone Duo выполнен в формате «книжки»: снаружи расположен компактный дисплей диагональю 5,4 дюйма, внутри — основной экран на 7,6 дюйма. За счет широкоформатного асимметричного корпуса смартфон остаётся компактным в сложенном виде. Устройство поддерживает режим Flex, при котором одна половина корпуса используется в качестве подставки для просмотра контента или съемки фото и видео.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Корпус выполнен из титана, пылевлагозащита заявлена по стандарту IP68. Вместо Face ID Apple вернулась к Touch ID — впервые он встроен в боковую кнопку. Смартфон также поддерживает Apple Pencil (функция появится позже), а разблокировка возможна через Apple Watch. Аппаратной основой стал чип A20 Pro с фирменным модемом Apple C2, обеспечивающим на 50% более высокую скорость загрузки и на 15% меньшее энергопотребление. Автономность достигает 24 ч при использовании внутреннего дисплея, зарядка до 50% занимает 20 мин.


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