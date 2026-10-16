C-VIEW получила сертификат ФСТЭК: российскую плат-форму наблюдаемости теперь можно ставить в госсистемы и на объекты КИИ

Российская компания КОМС получила сертификат ФСТЭК России по 4 уровню доверия на свою платформу наблюдаемости C-VIEW. Это открывает продукту путь в сегменты с самыми жёсткими требованиями регулятора: государственные информационные системы, объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) и промышленные АСУ ТП. Сертификат №5112 выдан 17 сентября 2026 года, продукт внесён в реестр сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК.

Чтобы пройти сертификацию, КОМС пришлось воносить изменения под ужесточившиеся требования регулятора не только в сам продукт, но и процессы его разработки и сопровождения. Требования 4 уровня доверия охватывают весь жизненный цикл ПО: безопасную разработку, управление конфигурацией, анализ уязвимостей и выпуск обновлений безопасности. Сертификат позволяет применять C-VIEW в ГИС первого класса защищённости, на объектах КИИ первой категории значимости, в информационных системах персональных данных с пер-вым уровнем защищённости и в АСУ ТП первого класса.

C-VIEW — платформа наблюдаемости (observability): она следит за состоянием инфраструктуры, приложений и сервисов и за тем, как их работу видит конечный пользователь. В одном продукте собраны мониторинг инфраструктуры и производительности приложений, синтетические проверки, логи и трассировки, управление инцидентами, ресурсно-сервисные модели и корреляция данных. Задача — сразу видеть, как сбой отдельного компонента отражается на сервисе и его пользователях, выявлять причину.

Использовать платформу можно несколькими способами. Как самостоятельное решение C-VIEW сама собирает метрики, события, логи и трассировки и выполняет синтетические про-верки — заказчику не нужно собирать мониторинг из разрозненных сторонних и open source-инструментов.

В «зонтичном» режиме дополнительно к собственному сбору C-VIEW встаёт поверх уже развёрнутых систем мониторинга: забирает из них данные, привязывает к объектам и сервисам и сводит в единую картину. Компания сохраняет привычные инструменты, но получает общее представление о разнородной инфраструктуре и о причинах сбоев.

Спрос на такие платформы растёт вместе с масштабом ИТ-систем. Эксплуатационные ко-манды отвечают за тысячи связанных между собой объектов, приложений и сервисов, а объём телеметрии постоянно увеличивается. Мониторинга отдельных компонентов уже недостаточно: важно не только заметить отклонение, но и понять, как оно сказывается на сервисе и пользователях, и дать инженеру контекст для диагностики.

Для этого в C-VIEW есть инструменты на базе искусственного интеллекта. Они анализируют данные из разных источников, находят взаимосвязи, в том числе неочевидные, и предлагают варианты решения инцидентов. По словам компании, это сокращает ручной анализ и помогает справляться с потоком инцидентов в условиях нехватки ИТ-специалистов. А наличие внутренних средств автоматизации управления инфраструктурой позволяют передать платформе выполение определённого перечня действий и типовых сценарий реагирования, что позволяет полностью автоматизировать процесс вплоть до полного цикла от обнаружения инцидента до его устранения и подготовки постмортем.

В КОМС подчёркивают, что C-VIEW — собственная разработка, а не локализованная версия, ребрендинг или форк зарубежного ПО, в том числе open source-проекта. Архитектура и код находятся под контролем российской команды. Для заказчиков это значит, что поддержка, безопасность и развитие продукта не зависят от иностранного правообладателя или ключевых контрибьюторов чужого проекта.

«Мы создавали C-VIEW как самостоятельный российский продукт задолго до нынешней волны импортозамещения. За ним более 11 лет развития и свыше 120 проектов, а с помощью наших решений сегодня контролируется более 500 тысяч объектов. Сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия подтверждает зрелость и продукта, и команды. Мы хотим, чтобы российское ПО выбирали за технологическую зрелость, качество, гарантированный уровень сервиса и способность решать сложные задачи заказчика в долгосрочной перспективе», — сказал генеральный директор КОМС Ярослав Бровков.

КОМС — российский разработчик ПО для мониторинга и наблюдаемости, резидент Сколково. Флагманский продукт компании — платформа C-VIEW.