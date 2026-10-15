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«ТризТех» завершил первый этап внедрения PT NGFW в инвестиционной компании «Интеррос»

Компания «ТризТех» завершила первый этап внедрения межсетевых экранов нового поколения PT NGFW в инфраструктуре инвестиционной компании «Интеррос». На новую платформу переведен сегмент обработки персональных данных. PT NGFW также развернут на ИТ-периметре организации в качестве первого рубежа эшелонированной защиты от киберугроз. Об этом CNews сообщили представители «ТризТех».

Первым этапом проекта стала миграция сегмента обработки персональных данных с другого российского решения на PT NGFW. Платформа была развернута параллельно с действующей системой. Чтобы проверить работу PT NGFW на продуктивном трафике, сначала на него перевели часть сервисов и только затем – весь контур. Миграция прошла без потери быстродействия и доступности, а фактические показатели производительности подтвердили проектные расчеты.

На втором этапе решение разворачивается в качестве первого рубежа сетевой защиты, фильтруя входящий трафик до передачи последующим средствам безопасности. Продукт обеспечивает полноценную отказоустойчивость, поддерживает несколько тысяч точечных правил в межсегментном контуре и дает возможность централизованно управлять межсетевыми экранами и политиками безопасности в распределенной инфраструктуре – по модели ведущих мировых производителей. Обе инсталляции развернуты в отказоустойчивых кластерах и рассчитаны на дальнейший рост нагрузки.

PT NGFW встроен в действующие процессы информационной безопасности «Интерроса». Решение интегрировано с MaxPatrol SIEM – события безопасности и срабатывания передаются в систему, нормализуются и становятся частью общей картины происходящего в инфраструктуре. Кроме того, решение подключается к сторонней платформе централизованного управления продуктами нескольких производителей. Это упрощает совместную эксплуатацию оборудования в период поэтапной миграции.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Мы изучили дорожную карту, оценили компетенции вендора и сделали ставку на активное развитие продукта. Сегодня мы понимаем, что выбор PT NGFW был правильным: ПАК в целом функционирует по принципу «достал из коробки, включил – и работает». Решение прошло проверку боевым трафиком, а заложенный запас производительности позволит наращивать нагрузку», – сказал Владимир Бондарев, директор департамента информационных технологий «Интерроса».

Следующим шагом станет развертывание PT NGFW в новых сегментах инфраструктуры «Интерроса».

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