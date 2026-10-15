«Токеон» получил статус цифрового депозитария

Банк России включил платформу «Токеон» в реестр цифровых депозитариев. Новый статус расширяет возможности компании по работе с цифровыми валютами и цифровыми правами в рамках формирующейся регулируемой финансовой инфраструктуры. Также включение платформы в реестр создает основу для развития на базе «Токеона» новых сервисов и технологических решений для бизнеса и профессиональных участников рынка. Об этом CNews сообщили представители «Токеона».

В качестве цифрового депозитария компания будет развивать инфраструктуру для учета и операций с цифровыми активами в регулируемом российском контуре. Новый статус дополняет уже существующие возможности «Токеона» – выпуск и обращение цифровых финансовых активов, работа с гибридными цифровыми правами и решениями для ВЭД.

«Для «Токеона» получение статуса цифрового депозитария означает заметное расширение нашей роли на рынке. Мы сможем работать не только с выпуском цифровых прав, но и с учетом цифровых валют и дальнейшим развитием инфраструктуры для операций с ними. В составе группы ПСБ мы будем развивать единый цифровой контур для работы с такими инструментами и создавать новые решения для брокеров, криптообменников и других участников финансового рынка», – сказал Игорь Егоркин, генеральный директор платформы «Токеон».

«Статус цифрового депозитария позволяет нам перейти к практическому запуску сервисов для работы с цифровыми валютами. Следующий шаг – интегрировать новые функции в действующую инфраструктуру платформы и сделать их удобными для банков, брокеров и других профессиональных участников с учетом требований нового регулирования», – отметила Анна Захарова, директор направления «Цифровой депозитарий» платформы «Токеон».

Институт цифровых депозитариев предусмотрен новым регулированием рынка цифровых валют, вступившим в силу 1 сентября 2026 г. С момента включения в реестр организации должны соблюдать правила совершения и учета операций с цифровыми валютами и цифровыми правами, а до 1 сентября 2027 г. – привести свою деятельность в полное соответствие с требованиями законодательства.