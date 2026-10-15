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MWS Tables запустил ИИ-ассистента для создания бизнес-приложений на базе таблиц

МТС Web Services, входит в ПАО «МТС», объявляет о запуске ИИ-ассистента в сервисе для командной работы MWS Tables. Новый инструмент поможет компаниям быстрее запускать рабочие процессы и снижать трудозатраты на настройку таблиц, канбан-досок, диаграмм Ганта, формул и связей между данными. Об этом CNews сообщили представители МТС.

ИИ-ассистент позволяет описать задачу естественным языком и получить готовую структуру под конкретный бизнес-процесс. Например, пользователь может написать: «Я хочу вести план-факт по продажам, чтобы данные обновлялись автоматически», – после чего ассистент предложит подходящую конфигурацию рабочего пространства.

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С помощью ассистента команды могут создавать шаблоны по описанию, настраивать проектные процессы с задачами, ответственными, сроками и статусами, а также связывать таблицы между собой и задавать расчеты для автоматического обновления значений. Инструмент также работает с уже существующими данными: пользователь может открыть таблицу и задать вопрос, например: «Какие проекты просрочены?» или «У какого направления самые большие расходы?». Ассистент проанализирует данные и поможет оперативно принимать управленческие решения и контролировать отклонения от плана.

«Сегодня бизнесу важно быстро превращать данные в управляемые процессы – от планирования продаж и маркетинговых кампаний до проектного управления и операционного контроля. ИИ-ассистент в MWS Tables снижает порог входа в автоматизацию: пользователю больше не нужно вручную собирать структуру таблиц, настраивать связи и формулы – достаточно описать задачу на естественном языке. Это помогает командам быстрее запускать рабочие процессы, сокращать рутинные операции и принимать решения на основе актуальных данных», – сказал Филипп Герм, директор по продукту MWS Tables.

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