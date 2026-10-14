В Москве цифровую платформу жилого комплекса интегрируют с лифтами и роботизированным паркингом на 800 автомобилей

В жилом комплексе «Ривер Парк Кутузовский» в Москве внедрят цифровую платформу, объединяющую управление доступом, лифтовым оборудованием, роботизированным паркингом и сервисами управляющей компании. Для жителей разрабатывается мобильное приложение с 17 разделами и более чем 80 функциями. Общий объем инвестиций в строительство комплекса составит 80 млрд руб., по словам директора проекта Юрия Лебедева. Об этом CNews сообщили представители «Ривер Парк Кутузовский».

Цифровая система позволит автоматизировать повседневные сценарии - от входа в здание и вызова лифта до оформления гостевых пропусков и получения автомобиля из паркинга. Разработкой мобильного приложения «РПК» занимается компания Letit. Запуск функций запланирован поэтапно, по мере заселения комплекса.

Одно из ключевых решений - интеграция системы контроля и управления доступом с лифтами. Для идентификации человека предусмотрена Bluetooth-метка в смартфоне. При входе система сможет распознать жителя, определить его этаж и автоматически направить лифт. При этом доступ на другие жилые этажи будет ограничен.

Для автомобилей предусмотрены два способа бесконтактной идентификации: распознавание государственных регистрационных знаков и UHF-метки. Гостевые пропуска можно будет оформлять в мобильном приложении. После регистрации автомобиля данные поступят в систему, которая проверит разрешение при подъезде к шлагбауму и откроет въезд. Владелец квартиры получит уведомление о прибытии гостя.

В приложении также можно будет создавать отдельные профили членов семьи, настраивать права доступа для взрослых и детей, предоставлять временный доступ родственникам и обслуживающему персоналу. При этом разрешение на въезд в паркинг не будет автоматически давать право прохода на жилые этажи.

Еще одна технологическая особенность комплекса - роботизированный паркинг, рассчитанный примерно на 800 автомобилей. Всего в проекте предусмотрено 1,13 тыс. машино-мест. Автоматизированная система сейчас проходит пусконаладочные работы.

Водитель оставляет автомобиль на приемной платформе и выходит из машины. Далее оборудование самостоятельно перемещает ее в зону хранения. Заказать выдачу автомобиля можно будет через мобильное приложение, карту или электронную метку. Роботизированный паркинг также планируется интегрировать с валет-сервисом, чтобы при необходимости прием и выдачу автомобиля мог организовать сотрудник.

Для цифровой платформы предусмотрено два этапа запуска. На первом жителям станут доступны около 50 сервисных функций, включая заявки и чат с управляющей компанией, онлайн-оплату услуг, оформление пропусков, передачу показаний счетчиков и бронирование общественных пространств.

На втором этапе планируется подключить около 30 функций, связанных с инженерной инфраструктурой здания. Среди них - цифровая домофония, бесконтактный проход и проезд, взаимодействие с лифтами и роботизированным паркингом.

Отдельное внимание при разработке платформы уделено защите данных. Серверную инфраструктуру планируется разместить непосредственно на объекте, в защищенном контуре, без передачи персональных данных в публичные облачные сервисы. Цифровой идентификатор будет храниться в защищенной среде смартфона, передаваться в зашифрованном виде и проходить проверку подлинности при обращении к системе.

При этом автоматизация инженерного оборудования внутри квартир отделена от общедомовой цифровой платформы. В квартирах предусмотрена проводная система «умный дом», позволяющая управлять освещением, шторами, теплым полом, климатом, вентиляцией и увлажнением воздуха. Также предусмотрены функции контроля протечек, возгораний и доступа.

Основные сценарии управления квартирой могут работать без подключения к интернету. Для взаимодействия с инженерным оборудованием предусмотрены настенная панель и специализированное приложение iRidi. Общедомовое приложение «РПК» будет отвечать за доступ, паркинг и сервисы управляющей компании, не вмешиваясь в работу внутренних систем квартиры.

В комплексе предусмотрены и другие решения по автоматизации инженерной инфраструктуры. В частности, на двух этажах манежной парковки можно будет установить зарядные станции для электромобилей мощностью 22 кВт. Система управления зарядкой будет регулировать потребление электроэнергии с учетом общей нагрузки на здание.

«При реализации проекта мы уделили особое внимание инженерным решениям и организации пространства. Например, разделили маршруты жителей и обслуживающего персонала, чтобы сохранить приватность жилых этажей. Сотрудники управляющей компании смогут выполнять необходимые работы, не пересекаясь с повседневными маршрутами жителей, а инженерное оборудование можно будет обслуживать без вмешательства в жизнь дома», - сказал Юрий Лебедев, директор проекта «Ривер Парк Кутузовский».