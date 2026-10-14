Письма читателей Михаилу Шолохову оцифруют на сканере «Элар»

ГК «Элар» поставила профессиональный планетарный сканер «Элар ПланСкан» в Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова «Тихий Дон» в Ростовской области. Новое оборудование предназначено для высококачественной бесконтактной оцифровки музейных материалов, среди которых особое место занимает уникальная коллекция писем читателей Михаилу Шолохову, охватывающая более полувека. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Элар».

Читательская почта Михаила Шолохова — одна из наиболее масштабных в истории русской литературы. В письмах, поступавших писателю на протяжении десятилетий, сохранились отзывы и впечатления людей о его произведениях, благодаря чему эта переписка представляет особую ценность для исследователей, позволяя проследить восприятие творчества Шолохова читателями разных поколений.

Всего в собрании музея насчитывается около 13 тыс. предметов, требующих оцифровки, прокомментировали в Государственном музее-заповеднике М. А. Шолохова «Тихий Дон». Помимо читательской переписки, в их числе — три рукописных тома «Кобзаря казачества» поэта и собирателя казачьего фольклора И. И. Томаревского, созданные в 1920-е гг. и дополненные авторскими рисунками, материалы из архива писателя-историка и фольклориста Б. Лащилина, а также фотографии, посвящённые жизни и творчеству Михаила Шолохова. При этом музейное собрание ежегодно пополняется более чем 800 предметами, которые также подлежат переводу в цифровой вид.

Музей-заповедник «Тихий Дон» хранит уникальное наследие писателя, а также материалы по истории и культуре донского казачества. В его фондах собрано более 83 тыс. музейных предметов, включая рукописи, письма, личные вещи Шолохова и другие свидетельства его жизни и творчества, а особое значение учреждения для сохранения отечественного культурного наследия было закреплено в 2006 г., когда музей включили в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

При оцифровке исторических документов, рукописей и книжных памятников особое значение имеют качество цифрового изображения и бережное обращение с оригиналами. Для решения подобных задач в модельном ряду «Элар» представлены профессиональные планетарные сканеры, позволяющие бесконтактным способом оцифровывать материалы различного формата, толщины и состояния, в том числе переплетённые документы без предварительной расшивки. Применение промышленных сканирующих систем высокого разрешения, специализированного LED-освещения и профессионального программного обеспечения обеспечивает высокую детализацию цифровых изображений и точную передачу особенностей оригиналов.

Модельный ряд профессиональных планетарных сканеров «Элар» включает оборудование для высококачественной оцифровки, соответствующей международным стандартам ISO, FADGI и Metamorfoze. Решения «Элар» предназначены для широкого спектра задач — от потокового сканирования архивных дел, книг и рукописей до создания цифровых копий крупноформатных и нестандартных оригиналов. ГК «Элар» обеспечивает гарантийное и сервисное обслуживание поставляемого оборудования.

Создание качественных цифровых копий расширяет возможности использования музейных собраний в научной, выставочной и издательской деятельности. Так, музей-заповедник М. А. Шолохова уже активно использует оцифрованные материалы при подготовке выставок в России и культурных центрах за рубежом, в собственных издательских проектах и исследованиях, посвящённых жизни и творчеству писателя.