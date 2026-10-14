«Корус Консалтинг» модернизировал складскую логистику дистрибьютора «Л.Арго» на базе «1С:WMS»

ГК «Корус Консалтинг» завершила проект по модернизации складской логистики компании «Л.Арго», одного из российских дистрибьюторов детского питания и товаров для детей. Команда провела комплексное обследование складских процессов и внедрила «1С:WMS». С помощью новой системы специалисты автоматизировали ключевые операции на складе, обеспечили контроль партий, сроков годности продукции и подготовили логистическую инфраструктуру компании к работе с маркировкой. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«Л.Арго» более 30 лет занимается дистрибуцией детского питания и товаров для детей. В портфель компании входят бренды Ferrero, HiPP, SPLAT, R.O.C.S. и другие. Среди партнеров — «Самокат», «ВкусВилл», «Перекресток», «Лента», «Яндекс Маркет» и «Яндекс Лавка». Основной склад «Л.Арго» площадью более 8 тыс. кв. м находится в Домодедово и обеспечивает поставки в торговые сети по всей России.

По мере роста бизнеса и складских оборотов возможности прежней системы управления складом перестали соответствовать задачам «Л.Арго». Компании требовалось решение, способное поддерживать растущие объемы операций и дальнейшее развитие складской логистики. Дополнительным стимулом для перехода на новую систему управления складом стали расширения перечня требований к маркировке товаров для детей в рамках системы «Честный знак». Для «Л.Арго» было важно заранее подготовить складские процессы к новым требованиям: обеспечить прослеживаемость продукции, контроль партий и сроков годности, а также создать технологическую основу для взаимодействия с ГИС МТ «Честный знак».

Для решения этих задач компания выбрала «1С:WMS Логистика. Управление складом». На первом этапе специалисты «Корус Консалтинг» обследовали складские бизнес-процессы «Л.Арго» и спроектировали переход с прежней системы управления складом. Затем команда настроила процессы адресного хранения, приемки и размещения продукции, сборки и отгрузки заказов, а также контроль партий и сроков годности. Специалисты «Корус Консалтинг» разработали интеграцию «1С:WMS» с ERP-системой «Бухта» со стороны WMS. В результате «Л.Арго» объединила складские операции и корпоративную учетную систему в едином информационном контуре и сократила объем ручной работы при передаче данных между системами.

Отдельного внимания на этапе опытной эксплуатации потребовала работа с маркировкой. Для таких проектов особенно важно проверить все сценарии непосредственно в условиях реальной работы склада - от приемки и отгрузки до корректности обмена данными с внешними системами. Совместно с командой «Л.Арго» специалисты «Корус Консалтинг» отработали возникающие вопросы, проверили корректность процессов и после завершения опытной эксплуатации передали систему в промышленную эксплуатацию.

Обследование логистических процессов и настройка «1С:WMS» шли параллельно. Благодаря этому специалисты «Л.Арго» могли проверять спроектированные процессы непосредственно в системе еще до промышленного запуска и уточнять требования по ходу проекта. Отдельное направление работ команда посвятила складской аналитике. В «1С:WMS» установили и настроили подсистему для контроля ключевых показателей склада. Теперь сотрудники «Л.Арго» могут отслеживать выполнение операций, анализировать их результаты и выявлять отклонения на основе актуальных данных системы.

Переход на новую систему затронул не только технологии, но и привычные сценарии работы сотрудников склада. Поэтому на этапе запуска специалисты «Корус Консалтинг» сопровождали пользователей, помогали разбирать возникающие вопросы и адаптироваться к новым логистическим процессам. Одним из показателей успешного перехода стало расширение круга пользователей WMS: с новой системой начали работать, в том числе, сотрудники, которые ранее не использовали ее в ежедневной работе. Это позволило вовлечь больше специалистов в работу непосредственно в системе и сократить зависимость отдельных операций от привычных ручных сценариев.

«Корус Консалтинг» продолжает сопровождать систему в рамках технической поддержки и совместно с «Л.Арго» развивать решение под новые задачи бизнеса. Для компании это возможность поддерживать стабильную работу критичных складских процессов и развивать систему вместе с ростом объемов и изменением требований бизнеса.

«В этом проекте было важно не просто заменить прежнюю WMS, а создать основу для дальнейшего развития складской логистики «Л.Арго». Мы учли рост объемов и ассортимента, требования к прослеживаемости продукции и изменения регулирования детских товаров. Теперь ключевые складские процессы работают в единой системе, а архитектура решения позволяет компании развивать логистическую систему и использовать новые рабочие сценарии по мере роста бизнеса», — отметил Антон Окин, руководитель направления «1С:WMS» департамента «Логистика» ГК «Корус Консалтинг».

«Для нас переход на новую WMS — это в первую очередь инвестиция в дальнейшее развитие логистики. Нам было важно получить решение, которое позволит не только закрыть текущие задачи, но и быстрее адаптировать логистические процессы под новые объемы, ассортимент и требования рынка. Вместе с командой «Корус Консалтинг» мы детально проработали складские процессы и в результате получили понятную и управляемую основу, которую можем развивать дальше вместе с бизнесом», — отметила Юлия Кирюшина, заместитель генерального директора «Л.Арго».