Доверие не сгенерируешь: на CNews Петербург расскажут, как сделать ответы юридического ИИ проверяемыми

15 октября на конференции «CNews Петербург: Передовые технологии и кейсы России» представители ПравоТех расскажут, как заложить доверие к юридическому ИИ в архитектуру системы. На примере доменного ИИ-ассистента ПравоКонсультант спикеры покажут, почему юристу важен не гладкий текст, а возможность быстро проверить каждый вывод.

По словам Марии Гузановой, владельца продукта ПравоКонсультант, языковые модели уже пишут понятные юридические тексты, но без опоры на норму и судебную практику юрист не сможет их использовать. Цена ошибки растет: в мае 2026 г. АС 22 Западно-Сибирского округа оштрафовал компанию на 50 тыс. руб. за ссылки на несуществующую практику в кассационной жалобе. Самой опасной ошибкой Гузанова считает реальный судебный акт с выдуманной цитатой: проверка по номеру дела ее не выявит.

Спикер расскажет, как продукт выстраивали по логике юриста: норма, разъяснения Пленума ВС, судебная практика и только затем вывод. Система строит ответ только по найденным в базе документам, привязывает каждое утверждение к пункту нормы или фрагменту акта, проверяет редакцию и отдельно сверяет, подтверждает ли источник сказанное. Если оснований нет, система так и сообщает. «Такой подход честнее и лучше выдуманного ответа», — уверена Мария Гузанова.

Нина Ларина, руководитель платформенной инженерии ПравоТех, представит техническую сторону решения. Требования к безопасности и контролю качества закладывались в архитектуру изначально. Модели развернуты на защищенном контуре без передачи данных за рубеж, а персональные данные маскируются. «Даже в нашем защищенном контуре ваши персональные данные не попадают в обработку моделью», — подчеркивает Нина Ларина.

Качество юридического ИИ, по мнению Марии Гузановой, нельзя оценивать по принципу «нравится — не нравится»: нужны бенчмарки и слепое тестирование. Рынку, считает она, нужны методики такой оценки.