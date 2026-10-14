«БФТ-Холдинг» представляет обновления SRM-системы «БФТ.Закупки»

В обновленной версии «БФТ.Закупки» расширена функциональность для ключевых сценариев работы закупочных команд – от консолидации потребностей и подготовки документов до экспертизы заявок, выбора ЭТП и работы закупочной комиссии. Интеграция со смежными системами позволяет связать эти процессы с корпоративным ИТ-контуром и обеспечить обмен данными на разных этапах закупки. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Потребности и документы в едином рабочем процессе

Теперь в «БФТ.Закупки» можно объединять несколько потребностей в одну консолидированную, а несколько заявок на закупку – в единый сводный документ. Это упрощает работу с большим количеством исходных данных и позволяет комплексно формировать потребность для дальнейшего проведения закупки.

Для совместной подготовки документов предусмотрен онлайн-редактор: несколько пользователей могут одновременно работать с приложенными файлами офисных форматов в режиме рецензирования и видеть внесенные изменения.

Регулярно используемые документы можно хранить в репозитории, а с помощью конструктора документов пользователь может самостоятельно (без привлечения разработчиков) настраивать структуру типовых договоров, технических заданий и других шаблонов, логику их заполнения и условия отображения отдельных блоков.

Больше контроля при проведении закупок

В системе появился инструмент распределения объемов закупок между электронными торговыми площадками (ЭТП). Пользователи могут задавать критерии выбора ЭТП, настраивать их для каждой площадки, автоматически подбирать подходящую ЭТП при обработке закупочных документов, контролировать объемы размещений и анализировать статистику.

Для повышения прозрачности и контроля закупочного процесса разработан инструмент «Рабочий стол закупщика», который отображает все активные закупки в едином пространстве с разбивкой по ключевым этапам – от приёма заявки в работу до публикации договора. Использование цветовой индикации этапов позволяет контролировать соблюдение сроков.

Для работы закупочной комиссии предусмотрен отдельный блок, который позволяет планировать очные и заочные заседания, организовывать согласование закупок и дополнительных соглашений к договорам и фиксировать принятые решения.

Блоки «Критерии отбора и оценки» и «Проведение экспертиз» помогают формализовать работу с заявками участников: проверять их на соответствие установленным требованиям, проводить оценку по заданным критериям, оформлять результаты экспертизы и рассчитывать итоговую оценку.

Этот контур дополняет обновленный функционал работы с поручениями (с возможностью их формирования, делегирования и контроля исполнения) и механизм отправки заказа поставщику. Система позволяет сформировать готовый документ с данными контрагента, автоматически заполнить спецификацию на основании договора, проконтролировать заказанные объемы по позициям.

Закупки в связке с корпоративными системами

Еще одно направление обновления – расширение интеграционных возможностей «БФТ.Закупки», которое позволяет связать больше операций внутри единого закупочного контура заказчика.

Реализована интеграция «БФТ.Закупки» с:

- SAP ERP – позволяет передавать сведения о потребностях и ответственных закупщиках, обмениваться данными по запросам на проведение закупки, обновлять справочники и синхронизировать работу с договорами;

- сервисом работы с электронной почтой – дает возможность направлять из SRM-системы договоры на согласование и приглашения потенциальным участникам закупочных процедур, планировать заседания закупочных комиссий;

- «СПАРК-Интерфакс» – позволяет пользователям актуализировать сведения о контрагентах и получать данные для их проверки и мониторинга.

«Вектор развития «БФТ.Закупки» формируется на стыке нашей отраслевой экспертизы и практического опыта пользователей. Мы глубоко понимаем закупочные процессы, системно анализируем задачи заказчиков и на этой основе определяем, какие изменения действительно нужны продукту. При этом учитываются не только текущие потребности рынка, но и направления, которые будут определять развитие цифровизации закупочного процесса в перспективе», – сказал Рустам Ардавов, директор Департамента закупок и финконтроля «БФТ-Холдинга».