Банк «Агророс» запустил пилот на ELMA365 КЭДО: переход без остановки бизнеса

Банк «Агророс», девять лет автоматизировавший процессы на BPM-системе ELMA3, начал переход на ELMA365. Первым этапом стал пилот по кадровому электронному документообороту (КЭДО), на который вместе с развертыванием платформы, интеграциями и доработками ушло шесть месяцев. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

АО «Банк Агророс» — один из старейших банков Поволжья: с 1994 г. он работает в 14 городах России, имеет 20 офисов и более 300 сотрудников. В 2016 г. банк внедрил ELMA3 и за девять лет автоматизировал в ней около 200 процессов. К 2025 г. платформа подошла к завершению жизненного цикла, поскольку вендор сосредоточился на развитии ELMA365. Оставаться на прежней версии банк не мог: под угрозой оказывались непрерывность бизнеса и критические операции, а вкладываться в развитие системы стало экономически нецелесообразно.

ELMA365 построена на микросервисной архитектуре: отказ одного сервиса не останавливает систему, а нагруженный компонент масштабируется отдельно. Единое процессное ядро объединяет КЭДО, ЭДО и сервисные заявки сквозными маршрутами, поэтому ручной перенос данных между системами исключен. Платформа развернута в закрытом контуре банка, все действия пользователей фиксируются, доступ разграничен по ролевой модели.

Для пилота выбрали продукт ELMA365 КЭДО: в старой системе этого контура не было. Банк доработал продукт под свои требования: заявки на выдачу доступов, ДМС, табель УРВ, заявки на выдачу ДС, доверенности, переводы и перемещения сотрудников. Для актуальности данных настроили интеграцию с АБС ЦФТ. Все доработки и интеграции прошли дополнительный аудит информационной безопасности, а в переходный период ELMA3 и ELMA365 работали параллельно, что сохранило непрерывность процессов.

По итогам пилота оформление документов по социальной программе банка при смене страховой компании сократилось с 10 дней до двух рабочих. Перевод документооборота в электронный вид экономит банку 360 тыс. руб. в год на бумаге и расходных материалах. Руководители видят документы в реальном времени, а дашборды показывают долю просроченных задач, среднее время согласования и загрузку подразделений.

«Девятилетний опыт работы в ELMA3 дал четкое понимание, что нужно для эффективной автоматизации, и ELMA365 закрывает эти потребности на новом уровне. Выбор КЭДО в качестве пилотного проекта — это способ быстро получить ощутимый эффект: сократить сроки согласования документов и снизить нагрузку на сотрудников», — отметила Евгения Сорина, руководитель ИТ банка «Агророс».

В банке составлен план полной миграции процессов из ELMA3 в ELMA365, а опыт КЭДО и ЭДО масштабируется на РКО и другие контуры.

«Кадровый документооборот редко живет отдельно от общего: заявка сотрудника, договор, закрывающие документы — один поток, который обычно разорван между двумя системами. В «Агроросе» КЭДО и ЭДО стоят на одном процессном ядре ELMA365, поэтому маршруты сквозные, а данные не переносят руками. Пилот по КЭДО — с доработкой готового решения под банк и интеграцией с АБС ЦФТ — занял всего шесть месяцев вместе с разворачиванием платформы», — сказал Павел Иванов, Product Owner ELMA365 КЭДО.