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VisionLabs запустила систему автоматизации паркинга в офисе МТС

Система видеоаналитики на базе компьютерного зрения Luna Cars от российского разработчика VisionLabs отвечает за пропуск автомобилей в одном из московских офисов МТС. В дальнейшем решение планируют масштабировать на другие офисы компании. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Разработчик технологий компьютерного зрения VisionLabs по заказу департамента безопасности персонала и объектов МТС внедрил систему автоматизации паркинга Luna Cars в московском офисе МТС. Решение распознает автомобиль и его государственный номер и автоматически открывает ворота. Распознавание занимает менее секунды, а информация о проезжающем транспорте сохраняется в журнале событий.

Помимо номеров, искусственный интеллект внутри Luna Cars распознает и другие атрибуты транспортного средства: тип, категорию, марку, модель, цвет и положение. Система может использоваться для управления потоками автомобилей и спецтехники на территории офисов, промышленных предприятий, строительных площадок и на дорогах в городе. ИИ Luna Cars поддерживает ведение журнала событий, интеграцию с воротами и шлагбаумами, может использоваться для подсчета транспортных средств, сбора данных для маркетинговой аналитики, а также поиска угнанных машин. Еще система способна детектировать различные объекты в кадре, в том числе людей, животных, дым и огонь.

Решение работает как с видеопотоком в режиме реального времени, так и с архивными записями.

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«Компьютерное зрение становится основой современной физической безопасности. Системы видеоаналитики на базе компьютерного зрения не просто распознают автомобиль и открывают шлагбаум — они помогают быстрее выявлять потенциальные угрозы, автоматизировать рутинные процессы и повышать эффективность работы служб безопасности. Именно из таких решений складывается инфраструктура умных офисов, где технологии незаметно делают повседневные процессы быстрее, удобнее и безопаснее», — сказал Денис Студенцов, директор по развитию бизнеса VisionLabs.

Ранее МТС запустила биометрическую систему контроля и управления доступом для сотрудников на базе программно-аппаратного комплекса «ВЛ-БИО» от VisionLabs. Система работает в пяти московских офисах МТС и полностью соответствует требованиям 572-ФЗ. Также поддерживать безопасность офисных пространств МТС помогает система видеоаналитики Luna Scanner от VisionLabs — она отвечает за распознавание чрезвычайных ситуаций, включая возгорания и задымления.

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