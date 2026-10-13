«АльфаСтрахование»: киберполис окупается при первой же атаке

По практике выплат «АльфаСтрахование», одного страхового случая, как правило, достаточно, чтобы окупить стоимость полиса киберстрахования. О том, из чего складываются убытки бизнеса после кибератаки, рассказал генеральный директор «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов на форуме «Цифровые решения». Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахования».

Как показывают кейсы выплат по киберстрахованию «АльфаСтрахование», последствия зависят от того, какие процессы компании опираются на информационные системы. Например, в торговле атака может нарушить продажи, учет товаров, складские операции и логистику. Для продуктового ритейла дополнительным риском становится утрата скоропортящейся продукции.

Один из таких случаев произошел с клиентом «АльфаСтрахование». Злоумышленники зашифровали все ключевые информационные системы крупного регионального ритейлера и удалили резервные копии.

Кибератака затронула розничную сеть, логистику, бухгалтерию и складские комплексы, нарушив доступ к электронным архивам и базам данных компании. На время восстановления систем ритейлеру пришлось вести бумажный учет.

В промышленности недоступность критических систем может привести к остановке производства и задержкам отгрузок. В электронной коммерции и онлайн-сервисах – прервать прием и обработку заказов, ограничить доступ клиентов к услугам. Если инцидент затрагивает обязательства перед контрагентами или данные клиентов, к собственным потерям компании могут добавиться требования третьих лиц.

Восстановление ИТ-инфраструктуры при этом не всегда совпадает с возвращением бизнеса к обычной работе. После запуска систем компании, как правило, требуется время, чтобы восстановить данные, обработать накопившиеся заказы и возобновить взаимодействие подразделений. Поэтому счета за технические работы показывают лишь часть финансовых последствий атаки.

«Промышленность, ритейл, электронную коммерцию и финансовый сектор объединяет высокая зависимость от непрерывной работы ИТ. Даже несколько часов простоя превращаются в прямые финансовые потери. При оценке убытка важно учитывать не только расходы на восстановление систем, но и последствия для деятельности компании, а также возможную ответственность перед третьими лицами», – сказал Владимир Скворцов.

Киберстрахование предусматривает возмещение расходов на локализацию атаки, привлечение внешних специалистов, восстановление программного обеспечения и оборудования, покрытие убытков от перерыва в деятельности и ответственности перед третьими лицами. Конкретный состав покрытия и лимиты определяются договором.