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Финансовый университет при Правительстве России с участием «Лиги Цифровой Экономики» внедрил биллинговую систему расчетов с обучающимися «Финпэй»

Финансовый университет при Правительстве России при поддержке «Лиги Цифровой Экономики» запустил в промышленную эксплуатацию биллинговую систему расчетов с обучающимися «Финпэй» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2026685754). Об этом CNews сообщили представители «Лиги Цифровой Экономики».

Решение автоматизирует формирование счетов на обучение и проживание в общежитиях, обеспечивает их моментальное доведение до плательщиков через «Госуслуги», банковские приложения, единый личный кабинет вуза и мини-приложение национального мессенджера «Макс», а также позволяет оплачивать счета в один клик без комиссии.

Финансовый университет стал первым вузом в России, который подключился к инфраструктуре электронного правительства (СМЭВ) и начал выставлять счета за образовательные услуги через Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) так же, как это работает для налогов, госпошлин и штрафов.

До внедрения новой системы университет сталкивался с типовыми проблемами: отсутствием актуальных счетов и проактивного информирования, просрочками по оплате, большим количеством невыясненных поступлений и высокими затратами на эквайринг. Платформа «Финпэй» закрывает весь цикл расчетов — от формирования счета до квитирования оплаты в режиме реального времени. Счета формируются в соответствии с требованиями законодательства России, каждый из них содержит уникальный идентификатор начисления (УИН) и платежную ссылку в виде QR-кода для моментальной оплаты через СБП, «Госуслуги» или интернет-эквайринг. Это позволяет полностью исключить невыясненные поступления и сократить сроки собираемости платежей до одного дня.

Проект был реализован в два этапа. С июля по декабрь 2025 г. совместная команда экспертов «Лиги Цифровой Экономики» и Финансового университета провела сбор и уточнение требований, разработала техническую архитектуру и UX/UI-дизайн, а затем создала систему под ключ. В январе – феврале 2026 г. «Финпэй» был запущен в промышленную эксплуатацию. Решение построено на микросервисной архитектуре с использованием open source-технологий: Kubernetes, Docker, PostgreSQL, Kafka, Java, React и др. Система полностью интегрирована с ГИС ГМП.

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«Внедрение единой системы расчетов стало для нас не просто технологическим проектом, а принципиально новым уровнем взаимодействия со студентами. Мы первыми среди российских вузов начали выставлять счета за обучение через ЕПГУ, это тот же привычный и удобный механизм, который используют для оплаты государственных начислений. В результате мы получили единую систему мониторинга и контроля за платежами, а главное — сделали процесс оплаты максимально простым и прозрачным для студентов и их родителей», — отметил Алексей Никитин, руководитель дирекции цифровых технологий Финансового университета при Правительстве России.

Внедрение «Финпэй» дало результаты. По состоянию на 1 сентября 2026 г. в системе активно более 305 тыс. счетов за обучение. Через ГИС ГМП доведено до плательщиков свыше 115 тыс. счетов, из них оплачено 84,3%. Экономия вуза на оплате услуг эквайринга составляет более 21 млн руб. в год. Сроки собираемости платежей за обучение и проживание сократились до одного дня. Благодаря использованию УИН в каждом платеже невыясненные поступления при разборе выписки исключены. Студенты получают моментальное и проактивное информирование через ЕПГУ, РПГУ и банковские приложения, не тратят время на поиск реквизитов и могут оплатить счет в один клик без комиссии на портале «Госуслуги» или через СБП. Университет, в свою очередь, получил единую систему мониторинга и контроля за оплатой счетов, а также возможность использовать иные сервисы электронного правительства. Кроме того, был разработан и внедрен единый личный кабинет для студентов, аспирантов, абитуриентов, преподавателей и сотрудников вуза, интегрированный с «Финпэй».

«Для нашей компании это один из крупнейших проектов в сфере высшего образования. Вместе с командой Финансового университета мы создали не просто биллинговую систему и единый личный кабинет, а полноценную цифровую платформу, которая масштабируется на все филиалы и интегрируется с государственными сервисами. Уверен, что проект укрепит имидж университета среди других вузов. В планах дальнейшее развитие нашего сотрудничества», — сказал Еркин Каримов, директор направления решений для электронной коммерции «Лиги Цифровой Экономики».

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