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МТС запустила связь в аале на юге Хакасии

МТС сообщает о запуске сети мобильной связи в аале Усть-Таштып в Аскизском районе Республики Хакасия. Благодаря установке отечественной базовой станции «Иртея» в населенном пункте у подножия горы Пиртаг впервые появился мобильный интернет и устойчивая голосовая связь МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Строительство первой в Хакасии базовой станции российского производства в аале Усть-Таштып позволило «накрыть» связью 2G и 4G МТС не только жилой массив, школу, фельдшерско-акушерский пункт и библиотеку, но и одноименную железнодорожную станцию, через которую проходит железная дорога Аскиз — Абаза. Высокоскоростной мобильный интернет и устойчивая голосовая связь позволят жителям аала пользоваться цифровыми услугами для работы и учебы, просмотра фильмов и сериалов онлайн, а также для общения с родными.

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«МТС продолжает закрывать «белые пятна» на карте Хакасии. Усть-Таштып — небольшой населенный пункт на юге республики, где проживают порядка 300 человек. В аале чтут хакасские традиции, проводят праздники Чыл пазы и Тун пайрам, и это одна из немногих локаций, где до сих пор не было мобильной связи, хотя сам населенный пункт находится в часе езды от Абазы. При строительстве инфраструктуры в Усть-Таштыпе мы использовали отечественное оборудование «Иртея», которое отлично себя зарекомендовало в разных регионах и климатических условиях по всей России. В этом году продолжим запускать российские базовые станции и в других районах Хакасии», — отметил директор МТС в Республике Хакасия Павел Фомин.

«Сегодня мы видим, как соглашения, достигнутые на полях экономического форума, воплощаются в конкретные дела. Благодаря совместной и конструктивной работе в аале Усть-Таштып появилась устойчивая мобильная связь. Обеспечение качественной и надежной связью жителей малых сел остается одной из важных задач Правительства Хакасии», — сказал глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.

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