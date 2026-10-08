Минцифры: объявлены победители премии «Цифровые решения»
Экспертное жюри подвело итоги конкурса, в котором приняли участие более 930 российских ИТ-компаний из 68 регионов страны. Награждение лауреатов состоялось в рамках форума «Цифровые решения». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.
Кто победил
Лучшее решение в сфере цифровой безопасности — Positive Technologies, автопентест PT Dephaze.
Лучшее индустриальное ПО — «СиСофт Девелопмент», программный комплекс Model Studio CS CADLib.
Лучшее пользовательское ПО — Россельхозбанк, цифровая экосистема «Свое».
Лучшее мобильное приложение для бизнеса — ООО «РВБ», приложение для продавцов WB Partners.
Лучшее мобильное приложение для граждан — «Первый электронный рецепт», мобильное приложение «Мой рецепт».
Лучшая цифровая платформа — «Фэмири», генеалогический сервис Famiry.
Инновация в телекоме — МТС, внедрение единой цифровой системы Field Service Management для монтажников и инженеров технического блока МТС.
Лучший ИИ-сервис для бизнеса — UKTECH LAB, ИИ-речевая аналитика U-Speech Analytics.
Лучший ИИ-сервис для государства — NtechLab, видеоаналитика с ИИ для поиска пропавших детей,
Лучший ИИ-агент — Сбербанк, «ГигаАгент».
Лучший облачный сервис — «Мультифактор», облачный сервис для многофакторной аутентификации Multifactor.
Лучшее решение для подготовки кадров — VK, VK Education.
Лучший цифровой государственный сервис — «Ростелеком», подсистема «Госвеб».
Инновация в сфере цифровой инфраструктуры — «Ростелеком», Трансевразийская линия связи TEA Next.