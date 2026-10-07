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Больше трёх тысяч человек посетили форум по кибербезопасности GISDAYS

С 30 сентября по 2 октября в Санкт Петербурге и в Москве прошёл IX Ежегодный форум по информационной безопасности и ИТ GISDAYS* 2026. Его организатором выступила компания «Газинформсервис». Партнёрами форума в этом году стали Positive Technologies, Security Vision, группы «Солар», RDW Computers, Xello, «АйТи Бастион», ГК InfoWatch, R-Vision, UserGate, «Лаборатория Касперского».

Как это было

Форум по информационной безопасности и ИТ GISDAYS собрал 250 тысяч человек онлайн и более трёх тысяч человек офлайн: партнёров, представителей ФОИВов, органов власти, бизнеса, отраслевых специалистов, студентов. Участников ждала насыщенная программа, включающая в себя практические мероприятия, выступления, профильные дискуссии и возможность профессионального нетворкинга.

В Санкт-Петербурге 30 сентября прошла конференция по вопросам эффективности расходов на ИТ- и ИБ-инфраструктуру, а 1 октября — межвузовский студенческий день форума для молодых специалистов, заинтересованных работой в сфере информационной безопасности и ИТ.

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Форум по информационной безопасности и ИТ GISDays собрал 250 тысяч человек онлайн и более трёх тысяч человек офлайн

2 октября в Москве состоялся главный, деловой день. В его фокусе были прикладные сценарии защиты бизнеса: от риск менеджмента до реагирования на инциденты, а также поиск решений для защиты государства, бизнеса и критической инфраструктуры от уязвимостей, утечек данных, шифровальщиков и других угроз.

«За время проведения GISDAYS мы значительно выросли, и сегодня наш форум — уже не просто площадка для обмена мнениями специалистов по информационной безопасности. Это мероприятие собрало CISO крупнейших компаний страны, представителей профильных ведомств и ведущих отраслевых экспертов, чтобы обсудить настоящее и будущее нашей сферы», — отметил Роман Пустарнаков, заместитель генерального директора – коммерческий директор компании «Газинформсервис».

Ключевым событием бизнес-дня форума стало пленарное заседание «Экономить нельзя переплачивать: где поставить запятую в бюджете ИБ?», участниками которого стали Григорий Сальников, заместитель директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России, Дмитрий Шевцов, начальник управления ФСТЭК России, и представители «СберТеха», «Аэрофлота», Газпромбанка, «Газинформсервиса», «Почты России», «Банка ПСБ». Участники заседания обсудили, где в информационной безопасности бюджет можно оптимизировать, а где стратегические инвестиции критически важны.

«Если вы, например, сосредоточены на недопущении утечки данных, для чего хватит DLP, и называете это критическими недопустимыми событиями, тогда это внутренние процессы, которыми лучше заниматься самостоятельно. Если вы адекватно оцениваете силы и понимаете, что основная угроза — это взлом периметра инфраструктуры, её шифрование, то есть речь идёт о киберустойчивости, внешнем нарушителе и нехватке собственной экспертизы, то понадобятся услуги коммерческого SOC», — подчеркнул Николай Нашивочников, заместитель генерального директора – технический директор компании «Газинформсервис», говоря о том, какие функции ИБ разумно передавать внешнему провайдеру, а какие лучше решать самостоятельно.

Также 2 октября прошли два параллельных трека, полных выступлений об инструментах противодействия атакам, передовых решениях для обеспечения безопасности, искусственном интеллекте в защите и многом другом.

Вместе с тем на основной сцене состоялось подведение итогов двухдневной «Киберарены», проходившей на киберполигоне компании «Газинформсервис». В рамках неё команды защитников и атакующих боролись за доступ к четырём виртуальным инфраструктурам (Университет, Нефтегаз, Банк и Госсектор) в реальных боевых условиях.

Завершилась деловая программа дискуссией, в ходе которой эксперты, принявшие участие в проекте «ИБ-Пророк», поделились своими прогнозами и видением траектории развития рынка ИБ. Впервые в рамках форума отдельные мероприятия были посвящены финансовым институтам: состоялись круглый стол по киберстрахованию и сессия актуальных вопросов кибербезопасности в банках.

Новые продукты

В трёх демозонах компания «Газинформсервис» представила новые и флагманские продукты по направлениям



Культурная программа

Темой культурной программы форума в этом году стали шахматы. Ведь шахматы — это стратегия, а кибербезопасность — стратегическая дисциплина, где важно планирование и каждая фигура имеет значение. Перед участниками форума выступил двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Также в культурной программе приняли участие Михаил Мун, знаток телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», и Валерий Сюткин, российский певец и музыкант.

Следующий форум GISDAYS будет юбилейным и состоится в десятый раз. Организаторы уже объявили даты его проведения: 05.10–07.10.2027.

*Global Information Security Days (GISDAYS) — дни глобальной информационной безопасности

Рекламаerid:2W5zFGRgp2uРекламодатель: ООО «Газинформсервис»ИНН/ОГРН: ИНН/ОГРН:7838017968/1047833006099Сайт: https://www.gaz-is.ru/

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