Компания SaveLink представила обновление SaveTest с трассировкой требований, сравнением веток и планированием прогонов

Компания SaveLink обновила платформу управления тестированием SaveTest. В продукте появились реестр требований и матрица покрытия, анализ изменений между ветками, отчет по дефектам и нестабильным тестам, а также инструменты планирования нагрузки на исполнителей. Обновление затронуло и существующие функции: импорт Allure, синхронизацию с Git, редактирование кейсов и отчетность. Об этом CNews сообщили представители SaveLink.

Трассировка требований

Новый реестр и матрица покрытия показывают связи требований с тест-кейсами, требования без связанных кейсов и последние результаты их прогонов. Требования можно добавлять вручную или загружать из Jira и Confluence. Матрица доступна для выгрузки в Excel и CSV, а также для размещения отдельным виджетом на дашборде.

Анализ влияния изменений

SaveTest позволяет сравнивать тест-кейсы двух веток и просматривать добавленные, измененные и удаленные кейсы. Для измененных кейсов отображаются различия в названии, шагах, тегах, ссылках и итерациях. Из добавленных и измененных кейсов можно сразу сформировать тестовый прогон. Сравнение поддерживается в классических проектах и проектах с Git.

Отчет по дефектам и нестабильным тестам

В отдельном отчете по библиотеке за выбранный период представлены три группы: кейсы, выявлявшие дефекты; кейсы, выполнявшиеся без обнаружения дефектов; нестабильные кейсы, результат которых менялся между «пройден» и «провален», хотя сам кейс оставался неизменным.

Планирование прогонов

Новый инструмент позволяет планировать распределение кейсов между исполнителями на основе фактической длительности прошлых прогонов. Перед сохранением назначений пользователь видит количество кейсов, ожидаемое время выполнения и нагрузку каждого участника. Назначения записываются в тестовый прогон после подтверждения.

Улучшения существующих инструментов

При импорте Allure теперь можно выбирать Git-ветку и отключать загрузку скриншотов и логов для более быстрой обработки крупных архивов. Лимит размера отчета увеличен. Набор итераций обновляется при каждой загрузке Allure, а теги Python-класса передаются всем тестам этого класса. В настройках синхронизации Git-проекта можно указать директорию с тестами.

В редакторе появилась вставка изображений непосредственно в текст кейса. Добавлены фильтры по пользовательским полям и результатам, проставленным ИИ. Пользователи могут настраивать несколько сочетаний клавиш для одного действия, выбирать формат экспорта классического проекта и переходить в прогон по блоку статистики.

На дашборде можно перемещать виджеты и менять их ширину с сохранением раскладки. Отчеты по эпику формируются на его странице по входящим в него прогонам. Набор инструментов MCP расширен сценариями работы с матрицей требований, сравнения веток, планирования прогонов, анализа нестабильных тестов и разбора упавших автотестов.